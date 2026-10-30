Thái Nguyên khởi công cảng Yên Bình, vốn đầu tư 435 tỷ đồng

Khởi công dự án cảng hàng hóa 435 tỷ đồng tại Thái Nguyên. (Ảnh: Phương Nguyên/chinhphu.vn)

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư, triển khai tại khu Mom Kiệu, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những công trình được khởi công nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, tổng diện tích 24,92 ha, trong đó diện tích trên cạn là 14,87 ha và diện tích mặt nước sông Cầu là 10,05 ha. Các hạng mục chính gồm 7 cầu cảng, hệ thống kho bãi, đường nội bộ và công trình phục vụ hoạt động bốc xếp, trung chuyển hàng hóa.

Cảng Yên Bình nằm ven sông Cầu, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và cụm cảng Đa Phúc. Vị trí này tạo điều kiện kết nối vận tải đường thủy với đường bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa khối lượng lớn của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên liệu và hàng hóa khối lượng lớn tại Thái Nguyên và các địa phương lân cận rất lớn, trong khi chi phí logistics còn cao. Việc sớm đưa cảng vào hoạt động sẽ tạo thêm lựa chọn vận chuyển, góp phần giảm chi phí logistics, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai công trình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Chủ đầu tư cũng cam kết tập trung nguồn lực thi công, tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động, bảo đảm chất lượng công trình.