Thái Nguyên khởi công 5 dự án quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (chủ đầu tư Dự án).

Dự các hoạt động khởi công có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các chủ đầu tư và các địa phương.

Việc khởi công các công trình, dự án là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026), hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, đồng thời tạo thêm động lực thu hút đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: TNGOV

Tạo thêm động lực phát triển công nghiệp và logistics

Một trong những dự án đáng chú ý là Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, triển khai tại phường Trung Thành, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, diện tích 24,92 ha, gồm 7 cầu cảng, với năng lực thông qua thiết kế từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Phối cảnh Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình. Ảnh: TNGOV

Khi đi vào hoạt động, cảng Yên Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc. Việc phát triển vận tải đường thủy sẽ bổ sung phương thức vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, tăng khả năng kết nối với mạng lưới giao thông đường bộ, góp phần giảm áp lực vận tải và chi phí logistics.

Cùng với đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 được khởi công tại xã Thành Công và phường Phúc Thuận. Dự án có quy mô khoảng 499 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên triển khai.

Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường giao nhiệm vụ phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Ảnh: TNGOV

Khu công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường. Với vị trí gần các cơ sở sản xuất điện tử và mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hiện có, dự án được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng liên kết chuỗi cung ứng và tạo việc làm cho người lao động.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Bổ sung nguồn cung nhà ở, mở rộng không gian đô thị

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 được khởi công tại phường Tích Lương, do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 1,19 ha, tổng mức đầu tư khoảng 669,3 tỷ đồng, gồm một tòa chung cư cao 22 tầng và một tầng hầm, cung cấp 458 căn hộ nhà ở xã hội cùng 20 căn nhà ở thương mại liền kề.

Công trình góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Việc phát triển nhà ở gắn với hạ tầng đô thị đồng bộ cũng có ý nghĩa đối với mục tiêu thu hút, giữ chân nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1. Ảnh - TNGOV

Hai dự án khu dân cư tại xã Kha Sơn cũng được khởi công trong dịp này. Trong đó, Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay thuộc xã Kha Sơn), do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản CNT làm chủ đầu tư, có diện tích 13,48 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 321,4 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn, do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kha Sơn thực hiện, có quy mô 15,4 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 207,7 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh - TNGOV

Việc triển khai các khu dân cư được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và đáp ứng nhu cầu nhà ở gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với tổng vốn đầu tư cộng gộp khoảng 7.033 tỷ đồng, 5 dự án thể hiện sự tham gia của nguồn lực doanh nghiệp vào phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, logistics và đô thị của Thái Nguyên. Hiệu quả của các công trình sẽ được thể hiện qua tiến độ triển khai, khả năng thu hút đầu tư, tạo việc làm, cải thiện kết nối vận tải và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh - TNGOV

Việc khởi công các dự án là bước khởi đầu; để những kỳ vọng trở thành kết quả thực chất, các chủ đầu tư cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định về xây dựng và môi trường, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người dân trong vùng dự án.