Thái Nguyên: Khởi công 5 dự án, công trình quy mô hơn 7.000 tỷ nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

Dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hoá Yên Bình có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (chủ đầu tư Dự án). Ảnh: TNGOP.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hoá Yên Bình có tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 24,92 ha, quy mô 7 cầu cảng, với năng lực thông qua từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Công trình được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, nhất là hàng xuất nhập khẩu, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Phối cảnh dự án Cảng đường thủy nội địa. Ảnh: TNGOP.

Là dự án cảng thủy nội địa quy mô đầu tiên của tỉnh, cảng Yên Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc.

Việc hình thành công trình sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, phát huy lợi thế vận tải đường thủy, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hoá và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường. Ảnh: TNGOP.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Tỉnh xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc khởi công cảng Yên Bình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics, kết nối vận tải đường bộ với đường thủy, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Ông Trịnh Xuân Trường đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, triển khai Dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, quyết tâm đưa công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối cảnh KCN Tây Phổ Yên. Ảnh: TNGOP.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 được triển khai xã Thành Công và phường Phúc Thuận. Tham dự có ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Dự án được triển khai có quy mô 499,07 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu công nghiệp Tây Phổ Yên được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường. Dự án có lợi thế kết nối với tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ, Vành đai 5 vùng Thủ đô, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và nút giao Yên Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: TNGOP.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong quá trình chuẩn bị Dự án.

Ông nhấn mạnh việc triển khai Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chú trọng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Ông Mạnh yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, quan tâm ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng.

Nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2. Ảnh: TNGOP.

Tại phường Tích Lương đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2. Dự buổi lễ có ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 được triển khai trên diện tích gần 1,19 ha, với tổng mức đầu tư 669,93 tỷ đồng. Quy mô Dự án gồm 1 tòa chung cư cao 22 tầng, 1 tầng hầm, cung cấp 458 căn hộ nhà ở xã hội và 20 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 1.552 cư dân.

Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của công nhân, người lao động và các gia đình trẻ; tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chủ đầu tư Dự án KDC số 2 Lương Phú. Ảnh: TNGOP.

Dự Lễ khởi công Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) có ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản CNT làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Kha Sơn với quy mô sử dụng đất hơn 13,4 ha, tổng vốn đầu tư trên 321 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo quỹ đất ở trên địa bàn và khu vực lân cận; xây dựng khu dân cư mới có sự kết nối hài hòa với các khu dân cư hiện hữu, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên. Ảnh: TNGOP.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, dự án nằm trong chuỗi các dự án phát triển đô thị, góp phần hình thành không gian phát triển mới và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh. Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ông Đinh Quang Tuyên đề nghị xã Kha Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai Dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ. Các sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Dự án triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án KDC Kha Sơn. Ảnh: TNGOP.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư Kha Sơn, do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kha Sơn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô quy hoạch gần 17 ha, tổng mức đầu tư hơn 305 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Dự án được định hướng xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian cây xanh, khu nhà ở cùng các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng, hướng tới hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống của người dân.