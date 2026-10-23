Thái Nguyên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cùng lãnh đạo Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tổ chức rà soát, xác minh dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đến ngày 10/9/2026, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 941/941 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn 110 ngày so với thời hạn Bộ Quốc phòng giao. Toàn tỉnh thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8% kế hoạch.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (người bên trái) và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự hội nghị. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Kết quả đạt được góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Năm 2027, Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; tăng cường thu thập, rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp lấy mẫu, giám định ADN, đối chiếu kết quả nhằm từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tỉnh chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.