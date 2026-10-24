Thái Nguyên khen thưởng 35 tập thể, cá nhân trong chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tại Thái Nguyên, 10 tập thể và 25 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" ghi nhận những đóng góp trong nhiệm vụ tri ân người đã hy sinh.

Thực hiện chiến dịch, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát 941 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường, tổ chức lấy mẫu phục vụ giám định ADN để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quá trình lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chính xác, khách quan

Từ ngày 16.6, công tác lấy mẫu được triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Trạch, xã Yên Trạch và kết thúc ngày 10.9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Huống Thượng, phường Linh Sơn, hoàn thành sau 87 ngày đêm, sớm hơn tiến độ Bộ Quốc phòng đề ra 110 ngày.

Trong tổng số 941 mộ đã khai quật, có 468 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, được bàn giao về Viện Pháp y (Bộ Y tế) phục vụ giám định, bổ sung căn cứ khoa học cho quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, Công an tỉnh Thái Nguyên thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đạt 97,3%, rà soát và làm sạch thông tin diện thân nhân liệt sĩ đối với 1.011 trường hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương trao Bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: Xuân Lộc

Phát biểu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm chính trị cao nhất.

Đồng thời cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiếp nhận và kiểm chứng kịp thời các nguồn tin có giá trị, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất.

Trong năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chuẩn hóa thông tin, khảo sát thực địa, xác minh các trường hợp đủ căn cứ tìm kiếm, quy tập, phối hợp giám định ADN và xử lý kết quả.

Nhiệm vụ này tiếp tục đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ bởi mỗi thông tin được xác minh chính xác đều có ý nghĩa đối với hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì đất nước.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là đợt cao điểm do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt trong nước và ở nước ngoài; thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.