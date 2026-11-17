Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát cầu cảng số 401, khu vực cảng Ngư Vạn, thành phố Phòng Thành Cảng.

Cảng Phòng Thành Cảng là một trong những đầu mối quan trọng kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với thị trường quốc tế, đặc biệt là ASEAN. Trong đó, khu vực cảng Ngư Vạn có thế mạnh về tiếp nhận, trung chuyển hàng rời, phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và lưu thông hàng hóa.

Cầu cảng số 401 được đầu tư với quy mô tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 200.000 DWT, công suất thiết kế 6,7 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chủ yếu phục vụ các mặt hàng than, quặng sắt, bauxite. Giai đoạn I đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu tại cầu cảng số 401, khu vực cảng Ngư Vạn, thành phố Phòng Thành Cảng.

Đáng chú ý, công trình được quy hoạch gắn với hệ thống kho bãi và đầu mối trung chuyển đường thủy, tạo điều kiện tổ chức vận tải liên hoàn giữa tàu biển trọng tải lớn với phương tiện đường sông, đường sắt. Đây là giải pháp góp phần rút ngắn thời gian trung chuyển, nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa và tối ưu chi phí logistics.

Cầu cảng số 401 cũng từng được lựa chọn làm điểm kết nối cho tuyến logistics liên vận đường biển - đường sắt quốc tế châu Phi - Phòng Thành Cảng - Tân Cương, đồng thời kết nối với kênh đào Bình Lục, góp phần mở rộng mạng lưới giao thương xuyên khu vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cùng Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại cầu cảng số 401, khu vực cảng Ngư Vạn, thành phố Phòng Thành Cảng.

Thông qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên có thêm cơ sở đánh giá khả năng kết nối giữa các trung tâm sản xuất công nghiệp của tỉnh với hệ thống cảng biển Quảng Tây; nghiên cứu các phương án vận tải đa phương thức, tổ chức chuỗi cung ứng và hợp tác logistics.

Hoạt động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và nghiên cứu hành lang kinh tế quốc tế kết nối Quảng Tây - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Đây là tiền đề quan trọng để tăng cường hợp tác với các đối tác Quảng Tây, đa dạng hóa phương thức lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đưa lợi thế liên kết vùng trở thành động lực phát triển kinh tế.