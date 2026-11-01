Thái Nguyên khánh thành Phố đi bộ trung tâm, mở thêm không gian văn hóa và du lịch

Thái Nguyên tổ chức khánh thành Phố đi bộ trung tâm (Central Square Thái Nguyên). Ảnh: Đồng Thưởng.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân.

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, có tên thương mại Central Square Thái Nguyên, tọa lạc bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Dự án chính thức khởi công ngày 19/8/2025. Sau hơn 14 tháng triển khai thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành theo tiến độ cam kết và được đưa vào phục vụ nhân dân, du khách.

Phối cảnh Phố đi bộ trung tâm. Ảnh: Đồng Thưởng.

Được quy hoạch theo hướng kết hợp không gian công cộng với các hoạt động thương mại, dịch vụ, Central Square Thái Nguyên có tuyến phố đi bộ kết nối trực tiếp với quảng trường, tạo thành một không gian mở phục vụ các hoạt động văn hóa, vui chơi và giao lưu cộng đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục như hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D mapping, tháp đồng hồ, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng, giàn hoa cảnh quan và các khu vực tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội.

Hai bên tuyến phố là 174 căn shophouse cao 6 tầng, được thiết kế với kiến trúc đồng bộ, cùng khu trung tâm thương mại. Mô hình này hướng tới hình thành tuyến phố kinh doanh, dịch vụ hoạt động thường xuyên, góp phần gia tăng sức hút cho không gian đô thị và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, phát triển đô thị không chỉ là đầu tư hạ tầng, xây dựng những công trình mới mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Phố đi bộ trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến hấp dẫn đối với du khách; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm tỉnh. Đây cũng là không gian có khả năng kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại, dịch vụ và du lịch; tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, từng bước phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án. Ảnh: Đồng Thưởng.

Đặc biệt, việc khánh thành công trình trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động quảng bá văn hóa trà và bản sắc địa phương. Với lợi thế là vùng đất được biết đến với danh xưng “Đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa, sản phẩm trà và du lịch trải nghiệm. Phố đi bộ được kỳ vọng trở thành không gian để người dân, du khách tìm hiểu, thưởng thức và cảm nhận những nét đặc trưng trong văn hóa, con người và nhịp sống địa phương.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục, hồ sơ, thủ tục liên quan, bảo đảm chất lượng và điều kiện an toàn đối với các hạng mục đưa vào khai thác. Các sở, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị vận hành xây dựng phương án quản lý thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng bên; chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, ngành văn hóa và các đơn vị liên quan cần xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, có bản sắc, khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động cần gắn với giới thiệu văn hóa trà, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực địa phương, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Taseco Land Nguyễn Minh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đồng Thưởng.

Đại diện chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Taseco Land Nguyễn Minh Hải bày tỏ tin tưởng, khi chính thức đi vào hoạt động, Central Square Thái Nguyên sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc, gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Công trình cũng được định hướng trở thành không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất “Đệ nhất danh trà” đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm, thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm.

Taseco Land cam kết tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bàn giao sản phẩm theo tiêu chuẩn đã cam kết; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận hành, hướng tới xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư. Ảnh: Đồng Thưởng.

Lễ khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện diện mạo đô thị của địa phương. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, công trình chính thức mở cửa phục vụ nhân dân và du khách. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và các tiện ích trải nghiệm, cùng sự phối hợp trong tổ chức, quản lý và vận hành, Central Square Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành điểm đến văn hóa, giao lưu và trải nghiệm hấp dẫn, góp phần xây dựng hình ảnh Thái Nguyên văn minh, năng động và giàu bản sắc.