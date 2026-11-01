Thái Nguyên khánh thành phố đi bộ trung tâm dài hơn 330m

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đông đảo người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dự án Central Square Thái Nguyên có quy mô 6,64 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, nằm bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Điểm nhấn của dự án là tuyến phố đi bộ dài hơn 330 m, rộng hơn 52 m, kết nối trực tiếp với quảng trường, hình thành không gian mở phục vụ các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và giao lưu cộng đồng.

Khởi công ngày 19/8/2025, sau hơn 14 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Phố đi bộ được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục như hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping, tháp đồng hồ, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng, giàn hoa cảnh quan và các khu vực tổ chức sự kiện. Hai bên tuyến phố bố trí 174 căn shophouse cao 6 tầng, kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ. Phía dưới là khu vực tầng hầm rộng khoảng 1,9 ha, tích hợp bãi đỗ xe và các không gian thương mại, dịch vụ.

Không gian Phố đi bộ được trang hoàng rực rỡ, với điểm nhấn tháp đồng hồ, các gian hàng giới thiệu sản phẩm và không gian văn hóa trà trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, phát triển đô thị không chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình mới mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, phố đi bộ được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến hấp dẫn đối với du khách; góp phần kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại, dịch vụ và du lịch, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm. Đây cũng là không gian giới thiệu văn hóa trà, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực địa phương.

Để công trình phát huy hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện các hạng mục, thủ tục liên quan, bảo đảm chất lượng và an toàn khi đưa vào khai thác. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp với đơn vị vận hành xây dựng phương án quản lý đồng bộ, chú trọng duy tu cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành văn hóa và các đơn vị liên quan cần tổ chức thường xuyên những hoạt động văn hóa, nghệ thuật có bản sắc, khuyến khích sự tham gia của nghệ nhân, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại phố đi bộ cần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện.

Việc đưa phố đi bộ trung tâm vào hoạt động được kỳ vọng góp phần làm mới diện mạo đô thị Thái Nguyên, nâng cao chất lượng không gian công cộng, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.