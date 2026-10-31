Thái Nguyên: Khánh thành phố đi bộ bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, phát triển đô thị không chỉ là đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình mới mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường sống tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Theo lãnh đạo tỉnh, phố đi bộ trung tâm được kỳ vọng kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại, dịch vụ và du lịch; tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, từng bước phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc khánh thành công trình trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 cũng là cơ hội quảng bá văn hóa trà và bản sắc địa phương, góp phần tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách.

Để công trình khai thác hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện các hạng mục, hồ sơ, thủ tục liên quan; bảo đảm chất lượng và an toàn. Các sở, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp xây dựng phương án quản lý, vận hành, duy tu cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư và cùng các đại biểu bấm nút khai trương.

Ngành văn hóa và các đơn vị liên quan được đề nghị tổ chức thường xuyên các hoạt động nghệ thuật có bản sắc, chú trọng giới thiệu văn hóa trà, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực địa phương. Qua đó, từng bước đưa phố đi bộ trở thành điểm đến văn hóa, du lịch và dịch vụ sôi động tại trung tâm Thái Nguyên.

Dự án Central Square Thái Nguyên có quy mô 6,64 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, tọa lạc bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp, điểm nhấn là tuyến phố đi bộ dài hơn 330 m, rộng hơn 52 m, kết nối trực tiếp với quảng trường, cùng hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping và các không gian vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện.

Phố đi bộ là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa của tỉnh Thái Nguyên sau khi khánh thành.

Hai bên tuyến phố được bố trí 174 căn shophouse cao 6 tầng, phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ. Công trình do UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco tổ chức khánh thành.

Khởi công ngày 19/8/2025, sau hơn 14 tháng thi công, tuyến phố đi bộ đã hoàn thành, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mới cho người dân và du khách.