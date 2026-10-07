Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với việc tổ chức thành công họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ, đến nay công tác chuẩn bị cho tổ chức các chuyến tàu di sản, phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên giai đoạn 2026 – 2030 đang tiếp tục được Sở phối hợp thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Việc xây dựng không gian trưng bày tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, Không gian chợ quê, Không gian Phố Trà, ẩm thực; các hoạt động quảng bá, giới thiệu về Festival đang được các đơn vị, sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Ngoài ra, không gian vỉa hè và đường khu phố đi bộ đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu chậm nhất đến ngày 20-10 sẽ bàn giao cho tỉnh tổ chức Festival. Công tác hậu cần, an ninh trật tự đang được các ngành chức năng lên phương án triển khai.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra lễ khánh thành khu phố đi bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở phố đi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan khẳng định: Thời điểm diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên đang đến rất gần, công tác chuẩn bị cần được đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung rà soát, phối hợp đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị theo từng nhiệm vụ được giao, đảm bảo Festival diễn ra thành công, góp phần quảng bá hình ảnh “Hồ trên núi - Trà trong mây” và khẳng định vị thế vùng chè đặc sản Thái Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế.