Thái Nguyên khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên kết nối Tân Long-Đa Phúc

Khai trương tuyến xe buýt điện số 01 tỉnh Thái Nguyên được hành khách quan tâm. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Các đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự.

Bước đầu, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư mới 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV, hạ tầng điện, 5 trụ sạc công suất 240KW cùng hệ thống kỹ thuật phục vụ trạm sạc, công nghệ phục vụ quản lý, điều hành… với tổng số vốn 60 tỷ đồng để khai thác tuyến xe buýt số 1 kết nối Tân Long (Thái Nguyên)-Đa Phúc (Hà Nội) và ngược lại.

Theo đó, hành khách đi tuyến sẽ được phục vụ bằng phương tiện xe buýt điện mới, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel hoạt động trên tuyến. Xe buýt điện số 01 mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo nhận diện thương hiệu Halan, diện mạo mới góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt hiện đại, văn minh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan khẳng định: Tuyến xe buýt điện số 01 kết nối Tân Long-Đa Phúc lấy chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của hành khách là yếu tố quan trọng nhất, quyết định hiệu quả hoạt động, thu hút hành khách. Trong quá trình khai thác, đơn vị sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý, cầu thị tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của hành khách, cơ quan quản lý nhằm xây dựng hình ảnh xe buýt điện hiện đại, thuận tiện, thân thiện và đáng tin cậy.

Đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long-Đa Phúc xác định an toàn giao thông là yêu cầu hàng đầu trong toàn bộ quá trình hoạt động. Vì vậy, công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn hệ thống sạc điện, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường được coi trọng hàng đầu.

Tuyến xe buýt điện số 01 tỉnh Thái Nguyên bắt đầu hoạt động từ ngày 30/10. (Ảnh: CTV)

Đồng thời xây dựng đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ có trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, thái độ tận tình và văn minh. Công tác tổ chức vận hành được định hướng theo nguyên tắc an toàn, đúng quy định, đúng phương án khai thác. Qua đó, thể hiện định hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, phù hợp với xu thế sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải trong giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, công nhân, học sinh, sinh viên.

Thực hiện chính sách của tỉnh Thái Nguyên, tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long-Đa Phúc miễn, giảm giá vé đối với một số nhóm đối tượng, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và thúc đẩy phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh.