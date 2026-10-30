Thái Nguyên khai trương tuyến buýt điện đầu tiên, đầu tư gần 60 tỷ đồng

Sáng 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên được đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trong vận tải hành khách công cộng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã đầu tư đồng bộ 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV mới 100%, cùng hệ thống 5 trụ sạc công suất 240 kW/trụ. Dự án còn bao gồm đường dây điện 22 kV, trạm biến áp công suất 1.600 kVA và hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành.

Các đại biểu dự Lễ khai trương. Ảnh thainguyen.gov.vn

Tổng kinh phí đầu tư được công bố gần 60 tỷ đồng, bao gồm phương tiện, hạ tầng sạc và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Việc đầu tư đồng bộ cho thấy quá trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện không chỉ đòi hỏi thay thế phương tiện mà còn cần xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng và tổ chức vận hành phù hợp.

Trước khi chuyển đổi, tuyến buýt số 01 sử dụng 13 xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, phục vụ hơn 1.600 lượt hành khách mỗi ngày. Với 15 xe buýt điện mới và việc triển khai chính sách hỗ trợ hành khách theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND, lượng khách trên tuyến được kỳ vọng vượt 2.000 lượt/ngày. Đây là mục tiêu dự kiến, chưa phải kết quả khai thác thực tế sau chuyển đổi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo thống kê của địa phương, mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại Thái Nguyên hiện phục vụ gần 15.000 lượt khách/ngày. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn đạt 54,5%.

Trước đó, Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh đạt từ 38% trở lên trong năm 2026. Đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu nâng tỷ lệ này lên ít nhất 40% theo định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu trải nghiệm xe buýt điện. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tối ưu hóa lộ trình và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đơn vị vận hành cần bảo đảm an toàn, duy trì tần suất hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc đưa tuyến buýt điện đầu tiên vào khai thác mở ra cơ sở thực tế để Thái Nguyên đánh giá hiệu quả chuyển đổi phương tiện. Tuy nhiên, các chỉ tiêu như chi phí điện năng, thời gian sạc, chi phí bảo dưỡng, doanh thu và khả năng thu hồi vốn vẫn cần được theo dõi trong quá trình vận hành.

Kết quả khai thác của tuyến Tân Long - Đa Phúc sẽ là một trong những cơ sở để địa phương xem xét khả năng mở rộng mô hình giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch trong thời gian tới.