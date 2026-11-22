Đây là mô hình kết hợp giữa trưng bày sản phẩm trực tiếp với xúc tiến thương mại trên môi trường số, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm xã, phường và thúc đẩy tiêu thụ qua nền tảng số.

Dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có 598 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, cùng hàng trăm nông sản đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất vẫn gặp khó khăn trong quảng bá, phát triển thị trường và ứng dụng thương mại điện tử.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm xã, phường.

Điểm trưng bày là nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của xã, phường; đồng thời hỗ trợ các chủ thể sản xuất xây dựng gian hàng số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá qua website, mạng xã hội và livestream bán hàng; ứng dụng các phương thức thanh toán trực tuyến, kết nối vận chuyển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Tại chương trình, các đại biểu và người dân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, thưởng thức trà đặc sản Thái Nguyên và trải nghiệm hoạt động livestream quảng bá, bán hàng trên nền tảng số - do sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên livestream bán sản phẩm tại sự kiện.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ triển khai hoạt động livestream theo định hướng “Mỗi tuần một sản phẩm”; tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm theo mùa vụ; tăng cường kết nối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối trong và ngoài tỉnh.