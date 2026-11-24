Tối 23/11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các nghệ nhân, diễn viên và đông đảo nhân dân, du khách.

Tôn vinh bản sắc văn hóa của 51 dân tộc

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện trong bối cảnh cả nước hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đồng chí Hà Thị Bích Hồng, cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; đồng thời khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản, việc phát huy giá trị văn hóa còn hướng tới tạo điều kiện để mỗi người dân tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa trong đời sống hằng ngày.

Đối với Thái Nguyên, nơi hội tụ bản sắc văn hóa của 51 dân tộc, những giá trị truyền thống được thể hiện phong phú qua các làn điệu Then, Sli, Lượn, Soọng Cô, Pá Dung; các điệu múa Tắc Xình, múa khèn, múa bát cùng hệ thống lễ hội, trang phục, ẩm thực, phong tục và trò chơi dân gian.

Thông qua Ngày hội, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và các nghệ nhân, khuyến khích thế hệ trẻ trân trọng, tiếp nối di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Lan tỏa giá trị di sản qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, Ngày hội tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu trang phục dân tộc, không gian trưng bày văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian và thi đấu thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo.

Các hoạt động tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình, đồng thời giúp nhân dân và du khách trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận sức sống của di sản trên quê hương Thái Nguyên.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân gian” mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và những hình thức biểu diễn đương đại.

Một số hình ảnh, tiết mục tiêu biểu trong chương trình nghệ thuật (Ảnh: TNGOP)

Chương trình giới thiệu nhiều loại hình di sản và nét đẹp văn hóa của các dân tộc thông qua nghi lễ Then “Lồm cốc bjooc - Lễ vun hoa” của người Tày, múa bát, múa “Theo nhịp Tắc xình”, cùng các màn trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc Tày, Dao Quần Chẹt, Sán Chay và Dao Tiền.

Trong đó, nghi lễ Then “Lồm cốc bjooc - Lễ vun hoa” do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc thực hiện tái hiện một nghi lễ trong lễ đầy tháng của người Tày, gửi gắm mong ước trẻ nhỏ khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Tiết mục múa bát của người Tày cũng giới thiệu nét đẹp nghệ thuật dân gian với những chiếc bát và đôi đũa trở thành nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn độc đáo. Năm 2022, múa bát của người Tày được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cùng với đó, điệu múa Tắc Xình của đồng bào Sán Chay tái hiện nhịp điệu lao động, sinh hoạt cộng đồng và những ước vọng về mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, no ấm. Các màn trình diễn trang phục truyền thống cũng góp phần giới thiệu sự đa dạng trong văn hóa, phong tục và đời sống của từng cộng đồng dân tộc

Bên cạnh các tiết mục trình diễn di sản, chương trình còn có múa “Sắc Việt”, hát dân ca và chèo “Miền quê ơn Đảng”, hát múa “Giăng thanh gió mát” và hát Then - đàn tính “Ngày hội đại đoàn kết”. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, góp phần thể hiện sự phong phú, đa dạng và tính thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, Ngày hội không chỉ tạo cơ hội để các cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy di sản mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Đây cũng là hoạt động góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, gắn bảo tồn bản sắc dân tộc với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến nhân dân và du khách.