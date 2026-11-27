Tối 27.11, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) diễn ra khai mạc Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Văn Thọ; Giám đốc Sở VHTTDL Hà Thị Bích Hồng; Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Chính cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Chính nhấn mạnh, Festival là hoạt động kinh tế - chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu và tìm kiếm đối tác.

Festival năm nay có quy mô hơn 180 gian hàng với sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố, quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Thái Nguyên tổ chức sự kiện, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động trưng bày, tỉnh kỳ vọng mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển các loại hình thương mại, du lịch, dịch vụ.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Chính phát biểu

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị và nâng cao vị thế của hàng Việt trên thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2026, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,04%, vượt kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 22% so với năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 115.189 tỉ đồng, tăng 18,5%.

Festival diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 27.11 đến hết ngày 2.12.2026 với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng các tỉnh thành.

Trong khuôn khổ Festival, người dân và du khách có thể tham quan, mua sắm tại các gian hàng, đồng thời trải nghiệm quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng.

Nghi thức bấm nút khai mạc

Cùng với đó, sự kiện còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và kết nối giao thương, tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Chương trình cũng tổ chức livestream “Tự hào hàng Việt - Thái Nguyên 2026” nhằm quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Ban tổ chức đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Một số hình ảnh ghi nhận: