Thái Nguyên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026
Chiều 9-11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Dự khai mạc có các đồng chí: Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1; Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thái Nguyên; đại diện cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Ban chỉ đạo và đoàn đạo diễn diễn tập Quân khu 1 cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Trọng tâm là thực hành chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự.
Cuộc diễn tập gồm các nội dung vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và thực hành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Phần thực binh tập trung vào các tình huống phòng thủ, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự và bảo đảm quân y sát với đặc điểm địa bàn, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.
Trước buổi khai mạc, các đại biểu tham quan, theo dõi các nội dung thực binh gồm: Sơ tán, phòng tránh, tổ chức vòm phòng không bền vững; đánh địch tiến công hỏa lực đường không; khắc phục hậu quả và triển khai bệnh viện dã chiến; thực binh A2, xử trí tình huống bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung được triển khai theo đúng ý định diễn tập, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chỉ huy và xử trí tình huống linh hoạt của các lực lượng tham gia.
Thông qua diễn tập, tỉnh Thái Nguyên đánh giá thực chất khả năng vận hành cơ chế, huy động, sử dụng các nguồn lực và sự phối hợp giữa các lực lượng. Đây là cơ sở bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thai-nguyen-khai-mac-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-nam-2026-1063964