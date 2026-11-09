Thái Nguyên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tham mưu, tổ chức chỉ huy của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Trọng tâm là thực hành chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm các nội dung vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và thực hành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Phần thực binh tập trung vào các tình huống phòng thủ, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự và bảo đảm quân y sát với đặc điểm địa bàn, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Quang cảnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Trước buổi khai mạc, các đại biểu tham quan, theo dõi các nội dung thực binh gồm: Sơ tán, phòng tránh, tổ chức vòm phòng không bền vững; đánh địch tiến công hỏa lực đường không; khắc phục hậu quả và triển khai bệnh viện dã chiến; thực binh A2, xử trí tình huống bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung được triển khai theo đúng ý định diễn tập, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chỉ huy và xử trí tình huống linh hoạt của các lực lượng tham gia.

Các đại biểu tham quan hoạt động của bệnh viện dã chiến.

Lực lượng tham gia thực binh xử trí tình huống bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong diễn tập.

Thông qua diễn tập, tỉnh Thái Nguyên đánh giá thực chất khả năng vận hành cơ chế, huy động, sử dụng các nguồn lực và sự phối hợp giữa các lực lượng. Đây là cơ sở bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.