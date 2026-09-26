Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển tích cực theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đóng góp vào phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Toàn tỉnh hiện có 2.017 câu lạc bộ thể dục thể thao. Thrẻ thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế khi nhiều vận động viên Thái Nguyên đạt thành tích tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Thái Nguyên giành 59 huy chương, trong đó có 18 Huy chương Vàng, xếp thứ Nhất các tỉnh miền núi và thứ 14 trong tổng số 65 đoàn tham dự.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2022-2026; phát hiện, tuyển chọn vận động viên có triển vọng, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, đồng thời tiếp tục đưa phong trào rèn luyện thân thể trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống Nhân dân.

Các lực lượng diễu hành biểu dương lực lượng.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối đại diện lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các xã, phường cùng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài.

Đặc biệt, ngọn lửa truyền thống của đại hội được thắp sáng từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, do 10 vận động viên tiêu biểu của tỉnh rước về. Ngọn lửa đại hội là biểu tượng của ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết.

Các vận động viên thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại học Thái Nguyên, các xã, phường, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tham dự, tranh tài ở 19 môn thể thao trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2026.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thắp ngọn lửa truyền thống.

Trước đó, đã diễn ra các môn thi đấu gồm: Bóng bàn, bóng chuyền, Taekwondo, võ cổ truyền, Karate, Vovinam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, bơi, pickleball, việt dã và bóng đá 7 người.

Trong thời gian diễn ra đại hội, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và bóng chuyền hơi.

Địa điểm thi đấu được bố trí tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, nhà thi đấu thể thao tỉnh, quảng trường Võ Nguyên Giáp và các địa điểm theo kế hoạch.

Dự kiến, lễ bế mạc tổ chức ngày 10/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng mang chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên - tỏa sáng thể thao”, gồm 3 chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”; “Thể thao lan tỏa - chính phục vinh quang”; “Thái Nguyên hội nhập - vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng” đã khép lại chương trình khai mạc, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.