Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026. Ảnh: Đồng Thưởng

Lễ khai mạc mở đầu bằng chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các khối lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, vận động viên và trọng tài.

Với 34 khối rước, khối diễu binh, diễu hành và tổng lực lượng hơn 22.000 người, chương trình được tổ chức đồng bộ, trang trọng, thể hiện tinh thần thể thao, đoàn kết và khát vọng phát triển của tỉnh.

Các khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”; đồng thời khẳng định thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của Thái Nguyên phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đồng Thưởng

Toàn tỉnh hiện có 2.017 câu lạc bộ thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều vận động viên đạt thành tích tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Thái Nguyên giành 59 huy chương, trong đó có 18 Huy chương Vàng, xếp thứ Nhất các tỉnh miền núi và thứ 14 trong tổng số 65 đoàn tham dự.

Kết quả trên là từ sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là ý chí, nghị lực, niềm đam mê của các vận động viên, huấn luyện viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thắp lửa truyền thống. Ảnh: Đồng Thưởng

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là nghi thức rước và thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa Đại hội được lấy từ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, do các vận động viên tiêu biểu rước về Sân vận động Thái Nguyên, thắp sáng đài lửa Đại hội.

Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” được tổ chức gồm 3 chương: “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”; “Thể thao lan tỏa - Chinh phục vinh quang”; “Thái Nguyên hội nhập - Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng”.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện sắc màu văn hóa, truyền thống và những thành tựu của Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu, khắc họa những giá trị văn hóa, truyền thống, thành tựu và khát vọng phát triển của Thái Nguyên.

Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ X được triển khai từ tháng 3 đến tháng 10/2026, tổ chức thi đấu 19 môn thể thao. Trong đó, 14 môn đã được tổ chức trước Lễ khai mạc, gồm: bóng bàn, bóng chuyền, taekwondo, võ cổ truyền, karate, vovinam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, bơi, việt dã, bóng đá 7 người và pickleball.

Các vận động viên thi đấu bộ môn bóng chuyền hơi tại Đại hội. Ảnh: Đồng Thưởng

Năm môn tiếp tục tranh tài trong thời gian Đại hội gồm điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và bóng chuyền hơi.

Tính đến ngày 15/9, 13/19 môn đã hoàn thành thi đấu, Ban tổ chức trao 150 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả Đại hội là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh.