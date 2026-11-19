Ngày 19.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc dẫn đầu đoàn công tác khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Thành Công.

Trước đó, cử tri xã kiến nghị ngành Điện khảo sát và bổ sung các trạm biến áp do nguồn điện yếu tại một số khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Cụ thể, đấu nối hai nhánh còn lại của Trạm biến áp Gò Đồn 2 nhằm bảo đảm cung cấp nguồn điện cho người dân.

Đồng thời, đề xuất bổ sung, sửa chữa và nâng cấp trạm biến áp và đường dây điện tại các xóm Tam An, Xuân Hòa, Phú Nhội, Thống Nhất 1, Bìa, Xuân Hà.

Người dân cũng đề nghị kiểm tra tuyến điện từ Trạm biến áp Vạn Phú 2 đến khu đình làng xóm Nhội (cũ) do dây điện võng thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc trao đổi với người dân xã Thành Công. Ảnh: Trung Dương

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất di chuyển một số cột điện nằm trên đoạn đường thuộc xóm Cơ Phi 1 và xóm Bến Chẩy 2 (cũ) để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông.

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chính quyền xã Thành Công và ngành Điện trong việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị.

Trong đó, một số trạm biến áp đã được nâng cấp, các công trình xây dựng trạm điện mới và di chuyển cột điện cũng đang được khẩn trương thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình theo kế hoạch.

Qua đó, tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, sớm giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.