Thái Nguyên kết triệu trái tim qua màn đồng diễn 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
Những nhịp bước đồng lòng cùng sắc cờ Tổ quốc thắp lên ngọn lửa của niềm tự hào dân tộc, kết nối hàng nghìn trái tim chung nhịp đập yêu đất nước.
Sáng 10.10, tại Quảng trường 1/7 phường Sông Công (Thái Nguyên) diễn ra màn đồng diễn với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).
Chương trình quy tụ gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam và lá cờ Tổ quốc.
Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là mốc son lịch sử tôn vinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tinh thần đại đoàn kết của thế hệ trẻ Việt Nam.
Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, ngày lễ này tiếp tục khơi dậy sức trẻ, cổ vũ phong trào xung kích, tình nguyện và khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước.
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ngoài ra, chương trình còn triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026", tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ và giới thiệu các sản phẩm địa phương.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/thai-nguyen-ket-trieu-trai-tim-qua-man-dong-dien-toi-yeu-to-quoc-toi-273158.html