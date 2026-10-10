Thái Nguyên kết triệu trái tim qua màn đồng diễn 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Sáng 10.10, tại Quảng trường 1/7 phường Sông Công (Thái Nguyên) diễn ra màn đồng diễn với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Chương trình quy tụ gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam và lá cờ Tổ quốc.

Toàn cảnh màn đồng diễn xếp hình chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là mốc son lịch sử tôn vinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tinh thần đại đoàn kết của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, ngày lễ này tiếp tục khơi dậy sức trẻ, cổ vũ phong trào xung kích, tình nguyện và khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ngoài ra, chương trình còn triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026", tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ và giới thiệu các sản phẩm địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại biểu tham dự chương trình

Các đoàn viên, thanh niên đồng loạt thực hiện động tác đồng diễn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đoàn thanh niên xếp hình ngôi sao vàng giữa sắc áo đỏ, thể hiện niềm tự hào dân tộc

Ban tổ chức trao các suất quà, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026