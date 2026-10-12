Thái Nguyên kết nối doanh nghiệp nội địa, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Ngày 12/10, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên, đại diện chính quyền, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp cùng tập trung tìm giải pháp chuyển hóa lợi thế công nghiệp, thu hút đầu tư và tiềm năng địa phương thành năng lực phát triển thực chất của khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng Thái Nguyên có nhiều cơ sở thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm dự án đầu tư hay mở rộng quy mô công nghiệp, mà còn là tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung cấp, đối tác và từng bước tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Các diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Phan Chính)

Theo ông Bách, các chỉ số tăng trưởng tích cực cần được chuyển hóa thành cơ hội cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi những nhà máy lớn hoạt động, giá trị kinh tế địa phương sẽ được nâng lên rõ nét hơn nếu doanh nghiệp trong nước có thể cung ứng nguyên liệu, linh kiện, bao bì, logistics và các dịch vụ công nghiệp đạt tiêu chuẩn.

Theo ông Đặng Việt Bách, các lĩnh vực như cơ khí, bao bì, logistics và dịch vụ công nghiệp có thể được ưu tiên trong giai đoạn đầu, trước khi mở rộng sang những ngành có hàm lượng công nghệ cao hơn.

ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: Phan Chính)

Tại diễn đàn, ông Trần Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết địa phương định hướng thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước, đồng thời tăng kết nối với khu vực FDI. Doanh nghiệp lớn được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến logistics và tiêu thụ.

Theo ông Hậu, Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 36.000 doanh nghiệp trở lên, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50-55% GRDP. Để đạt mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, vốn và nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác thực chất.

Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, mô hình sản xuất tuần hoàn, khuyến khích doanh nghiệp tái sử dụng nguồn nước, tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải. Trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu, tỉnh hướng tới các mô hình hữu cơ, tuần hoàn nhằm bảo tồn tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại tọa đàm mở, các đại biểu cũng đề cập tiềm năng phát triển dược liệu, chế biến trà và nông sản giá trị cao. Theo ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh theo lối cũ mà cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng thương hiệu. Với sản phẩm trà Thái Nguyên, giá trị không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở câu chuyện vùng trồng, nguồn gốc và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Diễn đàn (Ảnh: Phan Chính).

Ông Quân đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các doanh nghiệp. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các đơn vị cần kết nối trên cơ sở phát huy thế mạnh của nhau, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Để các đề xuất không dừng lại ở trao đổi, ông Hậu yêu cầu các sở, ngành tổng hợp, phân loại kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn xử lý. Những vấn đề đã rõ quy định cần được giải quyết kịp thời; các nội dung liên ngành, liên vùng hoặc vượt thẩm quyền địa phương sẽ được tổng hợp, chuyển tải trong khuôn khổ VPSF 2026.