Thái Nguyên: Kết nối cung - cầu, nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

GS.TS. Đào Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên

Kết nối sản phẩm đặc trưng với nhu cầu thị trường

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026, Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Theo thông tin do Ban Tổ chức cung cấp, Ngày hội có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức, đơn vị, cơ sở đào tạo và đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Trong số các đại biểu được giới thiệu có ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; cùng đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương.

Đại diện Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên (TOAA) có GS.TS. Đào Thanh Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên.

Theo thông tin giới thiệu tại Ngày hội, Thái Nguyên có 599 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Đây là những kết quả cho thấy nỗ lực của địa phương trong khai thác lợi thế tài nguyên bản địa, phát triển sản phẩm đặc trưng và từng bước nâng cao giá trị kinh tế nông thôn.

Các sản phẩm được giới thiệu thuộc nhiều nhóm ngành hàng, từ chè, thực phẩm chế biến đến những sản phẩm đặc sản mang dấu ấn văn hóa địa phương. Sự đa dạng này phản ánh tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP gắn với điều kiện tự nhiên, tri thức sản xuất và bản sắc của từng vùng.

Điểm đáng chú ý của Ngày hội không chỉ nằm ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn ở khả năng kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với các doanh nghiệp thương mại, đơn vị phân phối và người tiêu dùng.

Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu nhu cầu thị trường, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc lựa chọn Khu dừng nghỉ Hải Đăng, bên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, làm địa điểm tổ chức cũng tạo thêm điều kiện để giới thiệu sản phẩm tới du khách và người tham gia giao thông trên tuyến kết nối vùng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin, những hoạt động kết nối trực tiếp như Ngày hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và tiêu dùng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Dấu ấn của Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên

Một trong những điểm nhấn tại Ngày hội là sự góp mặt của các chủ thể sản xuất, kinh doanh thuộc Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên.

Nhiều sản phẩm chè đặc trưng của các đơn vị hội viên được giới thiệu, trong đó có sản phẩm của HTX chè Hảo Đạt, HTX chè La Bằng, trà Hương Vân, trà Hoa Xuyến, chè Tuyết Hương cùng một số cơ sở sản xuất khác.

Từ lâu, chè đã trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, gắn liền với hình ảnh vùng đất và con người Thái Nguyên. Giá trị của chè không chỉ được tạo nên từ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mà còn từ kinh nghiệm canh tác, kỹ thuật chế biến, sự khéo léo của người làm chè và nét văn hóa thưởng trà được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Mỗi sản phẩm chè mang đến Ngày hội vì thế không đơn thuần là một mặt hàng thương mại, mà còn góp phần giới thiệu câu chuyện về vùng nguyên liệu, người sản xuất và hành trình xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Sự tham gia của các hội viên TOAA cho thấy tinh thần chủ động trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó tiếp tục cải tiến chất lượng, mẫu mã, bao bì và phương thức tiếp cận khách hàng.

Đối với các chủ thể sản xuất nông nghiệp hữu cơ, việc tham gia các hoạt động kết nối cung – cầu còn có ý nghĩa lan tỏa những giá trị của phương thức sản xuất chú trọng bảo vệ môi trường, duy trì độ phì nhiêu của đất, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá, cần phân biệt rõ sản phẩm OCOP với sản phẩm được chứng nhận hữu cơ. Việc một cơ sở là hội viên của tổ chức nông nghiệp hữu cơ không đồng nghĩa tất cả sản phẩm của cơ sở đó đều đã được chứng nhận hữu cơ.

Thông tin về tiêu chuẩn sản xuất, tổ chức chứng nhận và tình trạng chứng nhận cần được công bố chính xác, phù hợp với thực tế của từng sản phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu về minh bạch thông tin mà còn là yếu tố quan trọng để bảo vệ uy tín của người sản xuất và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Từ góc độ phát triển thị trường, sự hiện diện của các hội viên TOAA tại Ngày hội cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và tăng cường liên kết tiêu thụ.

Bởi sản phẩm có chất lượng tốt mới là điều kiện cần; để phát triển bền vững, người sản xuất còn phải đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường về tính ổn định, khả năng cung ứng và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Truy xuất nguồn gốc - nền tảng nâng cao giá trị nông sản

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình Ngày hội là hoạt động ký kết hợp tác xây dựng nền tảng dữ liệu và truy xuất nguồn gốc nông sản giữa các chủ thể sản xuất với các đơn vị thương mại Hải Đăng.

Hoạt động này thể hiện định hướng tăng cường liên kết giữa sản xuất và phân phối, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin và phát triển thị trường nông sản.

Trong điều kiện người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ cung cấp thông tin mà còn trở thành một yêu cầu quan trọng trong tổ chức sản xuất và kinh doanh.

Khi được xây dựng và vận hành hiệu quả, nền tảng dữ liệu có thể hỗ trợ quản lý thông tin về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, quy trình canh tác, thu hoạch, sơ chế, chế biến và phân phối. Qua đó, các bên tham gia chuỗi cung ứng có thêm cơ sở để kiểm tra, đối chiếu và quản lý thông tin sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, hệ thống truy xuất nguồn gốc tạo điều kiện tiếp cận thông tin rõ ràng hơn trước khi lựa chọn sản phẩm. Đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, việc chuẩn hóa dữ liệu có thể hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát quy trình và đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại.

Tuy nhiên, hiệu quả của truy xuất nguồn gốc không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà trước hết phải dựa trên tính chính xác, đầy đủ và khả năng kiểm chứng của dữ liệu.

Một mã truy xuất được gắn trên bao bì chỉ thực sự có giá trị khi thông tin phía sau mã đó phản ánh đúng quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông hàng hóa. Truy xuất nguồn gốc cũng không thể thay thế việc kiểm nghiệm chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận sản phẩm theo các tiêu chuẩn tương ứng.

Vì vậy, xây dựng nền tảng dữ liệu cần đi đôi với việc chuẩn hóa quy trình ghi chép, cập nhật thông tin, xác định trách nhiệm của các bên tham gia và thiết lập cơ chế kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Đối với các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đây là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao tính minh bạch, bảo vệ thương hiệu và tạo điều kiện mở rộng thị trường.

Nếu được triển khai đồng bộ, hoạt động hợp tác giữa các chủ thể sản xuất và đơn vị thương mại có thể góp phần hình thành chuỗi cung ứng với thông tin rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho phân phối sản phẩm qua các kênh bán lẻ, thương mại điện tử và những hệ thống tiêu thụ có yêu cầu cao về quản lý chất lượng.

Các đơn vị ký kết hợp tác xây dựng nền tảng dữ liệu và truy xuất nguồn gốc nông sản tại Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Từ lợi thế bản địa đến phát triển thị trường bền vững

Với thông điệp “Khơi tầm bản địa, nâng tầm giá trị”, Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 hướng tới phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời khuyến khích các chủ thể đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với Thái Nguyên, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ góp phần gia tăng giá trị nông sản mà còn tạo cơ hội gắn kết sản xuất nông nghiệp với văn hóa, du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, việc được công nhận, xếp hạng sao mới chỉ là một bước trong quá trình phát triển. Điều quan trọng hơn là duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng và xây dựng được hệ thống tiêu thụ lâu dài.

Các chủ thể sản xuất cần tiếp tục quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ thương hiệu và khả năng đáp ứng đơn hàng. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Trong quá trình đó, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường cần được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của nông nghiệp địa phương.

Với vai trò kết nối và hỗ trợ hội viên, Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên có điều kiện tiếp tục đồng hành cùng các chủ thể sản xuất trong việc nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn hữu cơ, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường minh bạch thông tin và mở rộng quan hệ hợp tác thị trường.

Đặc biệt, việc gắn kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ với phát triển sản phẩm OCOP cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy định về chứng nhận và yêu cầu của từng thị trường, qua đó phát huy giá trị thực chất của sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào hoạt động quảng bá.

Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 vì thế không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng mà còn mở ra cơ hội để các chủ thể nhìn nhận rõ hơn yêu cầu đổi mới trong sản xuất, quản trị và phát triển thị trường.

Từ những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương đến các hoạt động hợp tác xây dựng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, Ngày hội góp phần khẳng định một hướng phát triển cần thiết: Muốn nâng tầm giá trị nông sản, phải bắt đầu từ chất lượng thực chất, thông tin minh bạch và sự liên kết bền chặt giữa người sản xuất với thị trường.

Đó cũng là nền tảng để sản phẩm OCOP Thái Nguyên tiếp tục phát huy lợi thế bản địa, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển nền nông nghiệp xanh, có trách nhiệm và bền vững.