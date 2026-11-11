Thái Nguyên kể chuyện văn hóa bằng nhạc cụ dân tộc

Tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (chi nhánh tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Nghệ thuật các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc, Đợt 2 năm 2026 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Mạch nguồn hội tụ”.

Chương trình được xây dựng từ ý tưởng kết nối những giá trị âm nhạc truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại, lấy chất liệu văn hóa dân gian làm nền tảng để mở rộng không gian biểu đạt của nhạc cụ dân tộc.

Điểm nhấn đầu tiên là hai tác phẩm độc tấu đàn bầu “Tò Vò” và “Nếp” đặt cạnh nhau với hai hướng khai thác nghệ thuật, từ âm hưởng Chèo đến những tìm tòi mới trong ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Điểm nhấn đầu tiên là hai tác phẩm độc tấu đàn bầu “Tò Vò” và “Nếp”

Với “Tò Vò”, chất liệu âm nhạc Chèo được khai thác để gợi mở không gian văn hóa Bắc Bộ, mang đến những âm điệu duyên dáng, đậm sắc thái dân gian qua tiếng đàn Bầu giàu khả năng biểu cảm.

Tiếp nối là “Nếp”, tác phẩm mang hơi thở đương đại, thể hiện sự chuyển động của chất liệu truyền thống qua tư duy sáng tạo mới, mở rộng cách tiếp cận và khả năng biểu đạt của nhạc cụ dân tộc.

Hai tác phẩm tạo nên sự chuyển tiếp giữa những âm hưởng quen thuộc và cách khai thác mới, đặt tiếng đàn Bầu vào những sắc thái biểu cảm khác nhau, mở đầu hành trình nghệ thuật của chương trình.

Nếu phần độc tấu tập trung vào khả năng biểu đạt của một nhạc cụ, ba tác phẩm hòa tấu tiếp theo mở rộng câu chuyện sang những không gian văn hóa khác nhau, kết nối bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Tác phẩm “Mạch” lấy cảm hứng từ Then cổ của người Tày Thái Nguyên, gợi nhắc dòng chảy văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nơi âm nhạc gắn bó với đời sống tinh thần và bản sắc cộng đồng.

Các tiết mục trình diễn nghệ thuật âm thanh đặc sắc tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc

Tiếp đó, “Gọi” phát triển từ lối hát Soong Cô của người Sán Dìu, khai thác chất liệu hát giao duyên vốn mang sắc thái tình cảm riêng, đưa tiếng hát truyền thống vào không gian hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Khép lại chương trình là “Hội”, phát triển từ làn điệu dân ca Wau Bulan, còn gọi là Diều Trăng của Malaysia, mở rộng không gian giao lưu văn hóa và đặt chất liệu âm nhạc quốc tế bên cạnh các sắc thái dân gian Việt Nam.

Ba tác phẩm hòa tấu tạo nên hành trình từ chất liệu văn hóa Tày, Sán Dìu đến âm nhạc Malaysia, thể hiện cách tiếp cận đa dạng trong khai thác di sản và mở rộng khả năng kết nối của nhạc cụ dân tộc.

Với loạt tác phẩm đã mang đến nhiều sắc thái riêng, “Mạch nguồn hội tụ” đặt trọng tâm vào sự kế thừa và sáng tạo, để những chất liệu âm nhạc truyền thống tiếp tục được khám phá bằng ngôn ngữ biểu diễn hôm nay.

Thông qua chương trình, Đoàn Nghệ thuật các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên gửi gắm quan niệm di sản không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ tiếp nối và sáng tạo.

Như Văn Hóa thông tin, Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10.2026 tại tỉnh Lâm Đồng, với 16 đơn vị, gần 400 nghệ sĩ, diễn viên và 52 tiết mục thuộc hai nội dung độc tấu, hòa tấu. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 12 giải Nhì; Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao thêm 14 giải thưởng cho các đơn vị, nghệ sĩ và nhạc công có thành tích tốt. Hội đồng Giám khảo Đợt 1 ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật và nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của các đơn vị. Nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện bài bản cổ với phong thái tự tin và sự am hiểu; một số nghệ sĩ chủ động sáng tác, trình diễn những tác phẩm mới dành cho nhạc cụ dân tộc. Kết quả chuyên môn của Đợt 1 tạo nền tảng và động lực để Đợt 2 tại Thái Nguyên tiếp tục phát hiện tài năng, khuyến khích sáng tạo và nâng cao chất lượng biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Qua hai đợt tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, cuộc thi năm 2026 quy tụ tổng cộng 33 đơn vị nghệ thuật, 18 buổi thi, 150 tiết mục cùng gần 800 nghệ sĩ, diễn viên. Đợt 2 tại Thái Nguyên diễn ra từ ngày 6 đến 12.11.2026. Với tinh thần “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi tiếp tục khẳng định sức sống của nhạc cụ dân tộc, tạo không gian để nghệ sĩ các vùng, miền gặp gỡ và góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.