UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thành Công (Khu số 4), xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên).

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Suncorp Holdings (đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án) vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng cũng như các quy định tại hồ sơ mời thầu dẫn đến nhà đầu tư bị tịch thu tiền bảo lãnh dự thầu.

Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư khiến quá trình triển khai dự án phải được xem xét lại theo quy định. Trong đó, có các bước xử lý tiếp theo đối với dự án và việc lựa chọn nhà đầu tư mới.

Tỉnh Thái Nguyên hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị Thành Công (ảnh minh họa).

Dự án Khu đô thị Thành Công có quy mô 37,7 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.250 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm không gian phát triển dân cư và đô thị.

Theo kế hoạch ban đầu, tiến độ thực hiện dự án kéo dài đến quý III/2030.