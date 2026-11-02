Thái Nguyên: Hơn 30.000 khán giả hòa nhịp trong Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn'

Không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các đại biểu tham dự Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Các đại biểu tham dự Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hơn 30.000 khán giả hội tụ tại Sân vận động Thái Nguyên, cùng hòa mình trong không gian nghệ thuật của Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Ngay từ trước giờ khai màn, Sân vận động Thái Nguyên đã trở nên sôi động với dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Hơn 30.000 khán giả phủ kín các khán đài, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Không chỉ tại sân vận động, hàng nghìn người dân còn tập trung trước các màn hình LED công suất lớn tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn), cùng theo dõi và hòa chung không khí của đêm nhạc.

Đông đảo người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc, cùng hướng về niềm tự hào Việt Nam. Ảnh: Đồng Thưởng.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên của ca khúc “Nối vòng tay lớn”, không gian sân vận động như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Hệ thống màn hình LED, công nghệ trình diễn 3D Mapping cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại tạo nên những hiệu ứng sân khấu ấn tượng. Những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên càng làm tăng thêm cảm xúc cho đêm diễn.

Đặc biệt, điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng được lấy từ An toàn khu (ATK) Định Hóa và thắp sáng tại đài lửa Sân vận động Thái Nguyên. Khoảnh khắc ngọn lửa được thắp lên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, gợi nhắc về truyền thống cách mạng của vùng đất Thái Nguyên – mạch nguồn cách mạng Việt Bắc, nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt căn cứ lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Ngọn lửa được trao truyền từ ATK Định Hóa mang ý nghĩa kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng và sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Tinh thần “Ý Đảng - Lòng Dân” được thể hiện xuyên suốt chương trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chương trình lan tỏa thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Ảnh: Đồng Thưởng.

Chương trình được dàn dựng thành ba chương nghệ thuật, tạo nên hành trình cảm xúc xuyên suốt, đưa khán giả trở về với cội nguồn dân tộc, cảm nhận sức mạnh đoàn kết và hướng tới tương lai.

Những tiết mục nghệ thuật tái hiện chiều dài lịch sử, truyền thống văn hóa và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Đồng Thưởng.

Mở đầu là chương I “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, tái hiện những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời cùng truyền thống cách mạng của dân tộc. Qua các tiết mục nghệ thuật, niềm tự hào về nguồn cội và những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ được truyền tải đến đông đảo khán giả.

Tiếp nối là chương II “Chung một đất nước - Chung một niềm tin”, tập trung thể hiện sức mạnh đại đoàn kết thông qua những màn phối hợp âm nhạc và trình diễn giàu khí thế. Những giai điệu hào hùng, sự hòa quyện của các giọng ca và những màn biểu diễn tập thể tạo nên không khí sôi nổi, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Khép lại hành trình là chương III “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”, mang đến không gian âm nhạc hiện đại, trẻ trung, thể hiện niềm tin vào tương lai và khát vọng phát triển phồn vinh của Tổ quốc.

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, kết nối âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại. Ảnh: Đồng Thưởng.

Sức hấp dẫn của đêm nhạc còn đến từ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến. Giọng hát hào hùng, hào sảng của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cùng những phần trình diễn của Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly và Bảo Trâm Idol đã mang đến nhiều sắc thái âm nhạc cho chương trình.

Cùng với Ban nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng và màn đồng diễn của dàn Hoa hậu Việt Nam, các tiết mục hòa thanh, hợp xướng được dàn dựng công phu, tạo nên sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn và hiệu ứng sân khấu.

Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc về quê hương, đất nước, tạo nên khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc. Ảnh: Đồng Thưởng.

Không khí tại sân vận động liên tục được đẩy lên cao trào khi các nghệ sĩ xuất hiện. Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, vỗ tay theo nhịp nhạc, tạo nên một không gian nghệ thuật sôi động. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên khán đài, những cánh tay cùng giơ cao và sự hưởng ứng của đông đảo người xem đã góp phần thể hiện tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm tự hào chung.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” không chỉ là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn mà còn mang ý nghĩa hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng: Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên; đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Việc kết hợp nội dung chính luận với các hình thức biểu diễn nghệ thuật hiện đại đã tạo nên cách thức truyền tải gần gũi, sinh động về lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Qua đó, những giá trị về lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa tới đông đảo công chúng.

Việc tổ chức các điểm xem chương trình tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu giúp người dân ở nhiều địa điểm cùng hòa chung không khí của sự kiện. Ảnh: Đồng Thưởng.

Đặc biệt, việc tổ chức các điểm xem chương trình tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu đã mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật, giúp người dân ở nhiều địa điểm cùng hòa chung không khí của sự kiện.

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên khép lại đêm diễn thành công. Ảnh: Đồng Thưởng.

Khép lại đêm diễn là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên. Hơn 30.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động cùng đông đảo người dân theo dõi qua các màn hình LED đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.