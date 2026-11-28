Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại biểu bấm nút khai mạc Festival. (Ảnh: Trần Trang)

Tối 27/11, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Văn Thọ; Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Chính; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Thị Bích Hồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Chính phát biểu khai mạc Festival (Ảnh: Trần Trang)

Phát biểu khai mạc Festival, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Chính nhấn mạnh, đây là hoạt động kinh tế - chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Đồng thời, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu và tìm kiếm đối tác.

Festival năm nay có quy mô hơn 180 gian hàng, với sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố, quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh Thái Nguyên tổ chức sự kiện, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham quan gian hàng tại Festival.(Ảnh: Trần Trang)

Không chỉ tạo không gian giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa từ các làng nghề truyền thống, Festival còn là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thông qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa giá trị, nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2026 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 27/11 đến hết ngày 2/12/2026, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố.

Đông đảo người dân tham quan, mua sắm tại các gian hàng.(Ảnh: Trần Trang)

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách có thể tham quan, mua sắm tại các gian hàng, trải nghiệm quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và kết nối giao thương, tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình livestream “Tự hào hàng Việt - Thái Nguyên 2026” được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Năm 2026, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,04%, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 22% so với năm 2025; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 115.189 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Festival bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.