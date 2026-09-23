Thái Nguyên: Hơn 100 căn nhà bị nứt bên công trình 'nghìn tỷ'

101 căn nhà của người dân xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên bị nứt do thi công tuyến đường liên kết vùng

Theo phản ánh của người dân xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), quá trình thi công dự án đường liên kết vùng đoạn qua địa bàn xã, nhiều nhà ở, công trình phụ của người dân bị nứt, lún, mái ngói xô lệch.

Tuyến đường liên kết vùng, đoạn chạy qua xã Thành Công

Anh Nguyễn Văn Hùng (xóm Cơ Bến, xã Thành Công) cho biết, từ khi thi công tuyến đường, tường bếp của gia đình xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài, nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Tại nhà chính, xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, sàn gạch men bị phồng, bong tróc, có khu vực bị lún khiến gia đình rất lo lắng.

Công trình nhà anh Nguyễn Văn Hùng bị lún, nứt

Tương tự, căn nhà 2 tầng 1 tum của gia đình chị Nguyễn Thị Quế (xóm Cơ Bến) cũng chằng chịt vết nứt. Nghiêm trọng nhất là phần mái chữ A, nứt dọc cầu thang, tường nhà, bể phốt... "Mấy hôm trước trời mưa, nước theo vết nứt chảy xuống, gia đình phải lấy xô, chậu hứng nước", chị Quế chia sẻ.

Ở bên cạnh là căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Hà. Căn nhà chằng chịt vết nứt, có chỗ tạo khe hở 2cm, mái ngói còn bị xô lệch.

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Công trình nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Hà bị nứt

Được biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, theo phương án đưa ra, mức bồi thường trên là "rất thấp" nên hầu hết không đồng ý.

Anh Lê Văn Na (xóm Cơ Bến) cho biết, căn nhà 2 tầng của gia đình bị nứt tăm từ trần, tường phòng khách cho đến phòng ngủ. Chuồng trại bị nứt toác, nhà cấp 4 hiện làm kho chứa đồ cũng bị xô lệch... Thế nhưng, theo phương án, tổng số tiền bồi thường của gia đình là 9,2 triệu đồng.

"Với chi chít vết nứt, nhất là trên trần, chúng tôi chưa biết sẽ khắc phục như thế nào. Giá nhân công, vật liệu xây dựng hiện rất cao, với số tiền chủ đầu tư dự kiến bồi thường như trên thì tiền công thợ còn không đủ ", anh Na nói.

Nhiều công trình của các hộ dân xóm Cơ Bến bị lún nứt

101 căn nhà bị nứt

Ông Lê Văn Thanh, Phó Trưởng thôn Cơ Bến cho biết, quá trình thi công tuyến đường liên kết vùng, các phương tiện, máy móc có công suất lớn hoạt động liên tục đã gây rung, ảnh hưởng đến nhà ở và các công trình phụ của các hộ dân.

"Hiện nay, thôn đã nhận được thông báo và công bố số tiền bồi thường cho các hộ dân. Tuy nhiên, hiện có rất ít hộ nhận bởi cho rằng, số tiền bồi thường quá thấp", ông Thanh nói.

Ông Trần Đoàn Cường, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thành Công cho biết, theo thống kê có 101 hộ trên địa bàn xã bị nứt nhà thi công đường liên kết vùng.

Trước phản ánh của người dân, UBND xã Thành Công đã đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp bị ảnh hưởng do nứt, rạn công trình. Theo ông Cường, UBND xã chỉ là đơn vị trung gian, còn việc bồi thường như thế nào, cách tính ra sao là trách nhiệm của chủ đầu tư.

Đại diện Ban quản lý các công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân xã Thành Công.

Theo vị đại diện này, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị bảo hiểm. Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng nhà nứt, lún do thi công, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị bảo hiểm đi khảo sát, đánh giá trên cơ sở đó đưa ra phương án bồi thường theo quy định.

Dự án đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ đi qua địa bàn Thái Nguyên (còn gọi là đường liên kết vùng) khởi công từ giữa năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng do Ban quản lý các công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài 42km. Điểm đầu tuyến đường tại TP. Phổ Yên (cũ) và kết thúc tại điểm giao cắt với đường tỉnh 261 (huyện Đại Từ cũ). Hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang hoàn thành hạng mục cuối cùng để bàn giao. Công trình có chiều dài 42km. Điểm đầu tuyến đường tại TP. Phổ Yên (cũ) và kết thúc tại điểm giao cắt với đường tỉnh 261 (huyện Đại Từ cũ). Hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang hoàn thành hạng mục cuối cùng để bàn giao