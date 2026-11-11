Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Các đại biểu dự bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Dự buổi bế mạc có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phát huy vai trò tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường và các khu vực thực binh.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức diễn tập thử tại một số điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai chính thức.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên động viên, tặng quà lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

Từ ngày 9 đến 11-11, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn tập với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ”. Cuộc diễn tập được triển khai qua các giai đoạn, tập trung vào hai nội dung chính là vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Đánh giá kết quả diễn tập, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1, ghi nhận Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt đầy đủ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và văn bản chỉ đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương về vận hành cơ chế trong KVPT, phù hợp với điều kiện thực tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các sở, ban, ngành thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Các hội nghị diễn ra đúng trình tự, nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 đánh giá kết quả diễn tập.

Đối với nội dung thực binh, các lực lượng đã tổ chức xử lý các tình huống tác chiến phòng không, triển khai căn cứ hậu cần, kỹ thuật, thực binh xử lý tình huống A2 và bắn chiến đấu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn ra khẩn trương, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra.

Công tác bảo đảm, tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai nghiêm túc; các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động xử lý tình huống, tổ chức các chốt cố định kết hợp kiểm soát lưu động, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm.

Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 đánh giá tỉnh Thái Nguyên và 5 xã, phường gồm: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Tân Cương, Vô Tranh và Yên Trạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2026.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi bế mạc.

Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quân khu 1.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; quản lý, bảo dưỡng và xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng lâu dài các công trình quốc phòng; chú trọng xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án phòng thủ dân sự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2026.

* Trước đó, các đại biểu đã dự, chỉ đạo nội dung thực binh bắn đạn thật tại địa bàn xã Thượng Quan. Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình diễn tập KVPT tỉnh năm 2026, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Nội dung thực binh được tiến hành theo đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Ngay sau khi nhận lệnh, Trung đoàn 750 phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên triển khai các giai đoạn chiến đấu, từ tập trung hỏa lực mở đường, tổ chức tiến công, chiếm lĩnh trận địa đến tiêu diệt mục tiêu.

Với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, vũ khí, trang bị và quá trình huấn luyện, luyện tập kỹ lưỡng, buổi thực binh diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.