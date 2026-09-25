Thái Nguyên: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 60% hộ dân thuộc diện hỗ trợ

326 căn nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh xây dựng, sửa chữa.

Theo danh sách được phê duyệt, toàn tỉnh có 868 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó có 857 hộ thực hiện xây dựng, sửa chữa, 11 hộ xin rút do không còn nhu cầu hoặc thuộc những trường hợp đặc thù.

Đến nay, 531 căn nhà đã hoàn thành, 326 căn đang được xây dựng, sửa chữa. Như vậy, toàn bộ số hộ đủ điều kiện và tiếp tục thực hiện hỗ trợ đều đã được triển khai, trong đó hơn 60% số căn đã hoàn thành.

Cùng với hoàn thành chương trình hiện tại theo kế hoạch, tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để tiếp tục huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ, tránh tái phát sinh nhà ở xuống cấp và bảo đảm an sinh bền vững.