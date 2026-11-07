Thái Nguyên hoàn thành sớm chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên

Chi bộ Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử lực lượng xuống hỗ trợ chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ phường Quyết Thắng.

Thực hiện chiến dịch 100 ngày của Ban Tổ chức Trung ương về số hóa hồ sơ đảng viên, đến ngày 7-11, toàn tỉnh đã hoàn thành số hóa hồ sơ tại tất cả các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó, Thái Nguyên không chỉ vượt tiến độ kế hoạch của tỉnh mà còn hoàn thành trước thời hạn yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, với mục tiêu đến ngày 30-11 đạt từ 98% trở lên.

Cùng với số hóa hồ sơ, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên cũng được tập trung triển khai. Đến nay, tỷ lệ hoàn thành toàn tỉnh đạt 85,16%, trong đó có 48 đảng bộ đã đạt và vượt kế hoạch do Ban Tổ chức Trung ương giao.

Kết quả này thể hiện sự quyết tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp và sự chủ động của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Việc hoàn thiện dữ liệu hồ sơ đảng viên là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu, khai thác thông tin, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng trong quá trình chuyển đổi số.