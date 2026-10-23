Thái Nguyên: Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vượt tiến độ

Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; lãnh đạo Cục Chính sách xã hội, Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Thượng tướng Lê Quang Minh, đồng chí Bùi Văn Lương và các đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện Chiến dịch do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành hệ thống văn bản, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm phát hiện, thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cung cấp mẫu ADN thân nhân liệt sĩ…

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 941 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 49 nghĩa trang, ở 29 xã, phường cần lấy mẫu. Công tác lấy mẫu được thực hiện đầu tiên ngày 16/6/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Trạch, xã Yên Trạch, hoàn thành ngày 10/9/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Huống Thượng, phường Linh Sơn.

Sau 87 ngày đêm triển khai, Thái Nguyên đã hoàn thành việc lấy mẫu, vượt tiến độ Bộ Quốc phòng đề ra 110 ngày. Trong 941 mộ đã khai quật có 468 đủ điều kiện lấy mẫu, được bàn giao về Viện Pháp y, Bộ Y tế.

Về công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh đã thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 97,3%. Hiện đã rà soát, làm sạch thông tin diện “thân nhân liệt sĩ” 1.011 trường hợp.

Thái Nguyên vượt tiến độ 110 ngày trong lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thái Nguyên vượt tiến độ 110 ngày trong lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thái Nguyên vượt tiến độ 110 ngày trong lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thái Nguyên vượt tiến độ 110 ngày trong lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận những thông tin có căn cứ, đủ điều kiện để triển khai tìm kiếm, quy tập tại thực địa và giám định ADN. Đồng thời tăng cường phối hợp với Viện Pháp y giám định các mẫu đã bàn giao, tiếp nhận và xử lý kết quả giám định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phải thực hiện với trách nhiệm chính trị cao nhất.

Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; kịp thời tiếp nhận, kiểm chứng, không bỏ sót thông tin có giá trị; bám sát mục tiêu, tiến độ Chiến dịch, tăng cường phối hợp và lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả công việc.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen cho đại diện các tập thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.