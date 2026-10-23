Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu 941 mộ liệt sĩ, vượt tiến độ 110 ngày

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt. Theo rà soát, toàn tỉnh có 82 nghĩa trang liệt sĩ và công trình tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với tổng số 5.684 mộ. Trong đó, 941 mộ chưa có đủ thông tin, cần lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, thuộc 49 nghĩa trang tại 29 xã, phường.

Lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức khảo sát, khai quật và lấy mẫu theo đúng quy trình. Đến ngày 10/9/2026, sau 87 ngày triển khai, tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát, khai quật 941/941 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, đạt 100%, sớm hơn 110 ngày so với kế hoạch Bộ Quốc phòng giao. Trong đó, 468 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 49,73%. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Viện Pháp y, Bộ Y tế để phục vụ công tác giám định ADN.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tỉnh đã thu nhận 3.919/4.007 mẫu theo kế hoạch, đạt 97,8%. Công tác rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ cũng được tăng cường. Qua khảo sát, xác minh 37 điểm mộ theo nguồn tin cung cấp, cơ quan chức năng xác định được một điểm mộ liệt sĩ tại xã Thượng Minh để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, xây dựng hơn 1.000 tin, bài, chuyên mục, phóng sự và phát 485.666 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, ưu tiên tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ cụ thể; tăng cường phối hợp giám định ADN, đối chiếu thông tin thân nhân và vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần được thực hiện với trách nhiệm chính trị cao nhất.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị. ﻿Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời tiếp nhận, kiểm chứng thông tin, không bỏ sót những nguồn tin có giá trị; bám sát mục tiêu, tiến độ chiến dịch, tăng cường phối hợp và lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả công việc.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dịp này, 10 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.