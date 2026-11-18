Ngày 18.11, theo thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch hồ Núi Cốc đã hoàn thành.

Dự án có quy mô khoảng 137ha, nằm trên địa bàn hai xã Đại Phúc và Vạn Phú. Đến nay, toàn bộ các hộ được giao quản lý đất trong phạm vi dự án đã bàn giao mặt bằng.

Trước đó, ngày 17.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, hoạt động đấu giá dự kiến được triển khai trong năm 2026, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh là đơn vị tổ chức thực hiện.

Khu vực dự án sẽ triển khai thực hiện

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị hỗn hợp kết hợp dịch vụ du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực hồ Núi Cốc.

Đây cũng là định hướng nhằm phát triển hồ Núi Cốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có quy mô, tầm vóc quốc gia và khu vực.

Thời gian triển khai dự án dự kiến kéo dài 36 tháng, tính từ thời điểm người trúng đấu giá được quyết định giao đất.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng tạo thêm sức hút đầu tư, mở rộng các hoạt động dịch vụ và tạo việc làm cho người dân.

Đồng thời, công trình góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương án được trình, các cơ quan liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục.

Việc hoàn tất các điều kiện cần thiết nhằm sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.