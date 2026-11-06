Thái Nguyên hoàn tất sân khấu trước giờ G cuộc thi nhạc cụ dân tộc

Đến nay, công tác chuẩn bị sân khấu cho Đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) đã cơ bản hoàn tất.

Ghi nhận của PV Văn Hóa cho thấy, bên trong không gian biểu diễn được bố trí đồng bộ với sân khấu chính, khu vực khán đài và hệ thống ghế ngồi, tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ trình diễn và khán giả theo dõi.

Toàn cảnh sân khấu được hoàn thiện phục vụ các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ chương trình

Các hạng mục trên sân khấu được sắp xếp phù hợp với đặc thù từng tiết mục, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các phần thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị điều khiển được lắp đặt tại sân khấu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ cuộc thi.

Đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra, vận hành thử các thiết bị nhằm bảo đảm chất lượng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng trong suốt chương trình.

Kỹ thuật viên kiểm tra, rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chương trình

Khu vực bàn điều khiển được bố trí thuận tiện cho kỹ thuật viên theo dõi, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng và rà soát thiết bị trước khi cuộc thi diễn ra.

Không gian khán phòng với hệ thống ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, bảo đảm điều kiện đón tiếp các đoàn nghệ thuật, đại biểu và khán giả đến theo dõi chương trình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sân khấu đến các hạng mục kỹ thuật, địa điểm tổ chức đã sẵn sàng cho những phần trình diễn của các nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Như Văn Hoá thông tin, từ ngày 6 đến 12.11, tỉnh Thái Nguyên sẽ đăng cai đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026, tại Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), thuộc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam.

Sự kiện có sự góp mặt của 17 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, tiếp nối thành công của đợt 1 được tổ chức tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Mang chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống, đồng thời giới thiệu sự phong phú của nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Không chỉ là dịp giao lưu, tranh tài chuyên môn, cuộc thi còn góp phần tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống, khuyến khích sáng tạo trong biểu diễn và nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Qua đó, những thanh âm đặc trưng của các vùng miền tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với đời sống văn hóa đương đại.