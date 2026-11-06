Thái Nguyên hoàn tất công tác chuẩn bị trước giờ G cuộc thi nhạc cụ dân tộc

Đến nay, công tác chuẩn bị cho đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 tại Thái Nguyên đã cơ bản hoàn tất. Địa phương sẵn sàng đón tiếp các đoàn nghệ thuật trên cả nước đến tham dự cuộc thi.

Khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức được chỉnh trang, vệ sinh cùng hệ thống banner, băng rôn, biển chỉ dẫn được lắp đặt, tạo điểm nhấn chào đón sự kiện.

Không gian trưng bày được bố trí gọn gàng với các sản phẩm trà và hộp quà mang thiết kế đặc trưng, góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương, tạo điểm nhấn cho khu vực tổ chức cuộc thi.

Không gian bên trong địa điểm tổ chức được sắp xếp, bố trí các khu vực phục vụ cuộc thi

Bên trong khu vực tổ chức, công tác bố trí nơi đón tiếp đại biểu, nghệ sĩ và các đoàn tham dự được triển khai, bảo đảm thuận tiện trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Tại sân khấu, không gian biểu diễn được sắp xếp phù hợp với yêu cầu của các tiết mục độc tấu, hòa tấu, tạo điều kiện để nghệ sĩ phát huy khả năng trình diễn.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các điều kiện kỹ thuật, hậu cần được rà soát kỹ lưỡng bảo đảm phục vụ tốt các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Cùng với đó, công tác đón tiếp, bố trí khu vực chờ và hỗ trợ kỹ thuật cho các đoàn nghệ thuật cũng được chú trọng bảo đảm điều kiện thuận lợi để cuộc thi diễn ra.

Backdrop được lắp đặt tại sảnh chính, tạo điểm check-in và không gian chào đón các đoàn nghệ thuật tham dự

Như Văn Hoá thông tin, từ ngày 6 đến 12.11, tỉnh Thái Nguyên sẽ đăng cai đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026, tại Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), thuộc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên.

Sự kiện có sự góp mặt của 17 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, tiếp nối thành công của đợt 1 được tổ chức tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Mang chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống, đồng thời giới thiệu sự phong phú của nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Không chỉ là dịp giao lưu, tranh tài chuyên môn, cuộc thi còn góp phần tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống, khuyến khích sáng tạo trong biểu diễn và nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Việc đăng cai tổ chức cuộc thi cũng là cơ hội để Thái Nguyên giới thiệu hình ảnh địa phương, quảng bá đời sống văn hóa nghệ thuật và khẳng định khả năng tổ chức các sự kiện quy mô toàn quốc.

Qua đó, những thanh âm đặc trưng của các vùng miền tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với đời sống văn hóa đương đại.