Được phát động từ tháng 4/2026, Cuộc thi "Đổi mới sáng tạo - vì Thái Nguyên thân yêu" bước vào giai đoạn tăng tốc thu nhận hồ sơ đúng vào thời điểm cả nước đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thái Nguyên hòa nhịp ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia: Tìm kiếm giải pháp "thực chiến" để kiến tạo tương lai - Ảnh: BKHCN.

Cuộc thi không chỉ là một "sân chơi" trí tuệ mà đã trở thành minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Thái Nguyên trong việc khơi dậy tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Mục tiêu cốt lõi của tỉnh là thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đi sâu vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Bằng việc mở rộng tối đa đối tượng tham gia, Thái Nguyên đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Đổi mới sáng tạo không phải là đặc quyền của giới nghiên cứu, mà là vũ khí sắc bén của mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung.

Điểm nhấn làm nên giá trị cốt lõi của cuộc thi năm nay chính là tính "thực chiến". Thay vì chỉ tìm kiếm những ý tưởng nằm trên giấy, Ban Tổ chức yêu cầu các dự án, sản phẩm, công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp quản lý dự thi phải được triển khai, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Những sản phẩm ghi danh phải chứng minh được tính đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt và sở hữu khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng chất xám, các giải pháp không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa từng được trao giải tại các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh hoặc Trung ương trước đó. Nhằm tạo không gian sáng tạo không giới hạn, Ban Tổ chức cho phép mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc.

Tinh thần lan tỏa của Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia còn được thể hiện qua việc Thái Nguyên trao quyền đánh giá trực tiếp cho cộng đồng. Sau khi thời gian nhận hồ sơ khép lại vào ngày 31/10/2026, các hồ sơ hợp lệ sẽ được đăng tải công khai trên website chính thức của Cuộc thi.

Từ ngày 5 đến hết ngày 20/11/2026, người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia bình chọn cho các dự án mình tâm đắc. Động thái này giúp các giải pháp công nghệ đo lường được mức độ đón nhận từ xã hội, đồng thời lan tỏa tri thức rộng rãi đến công chúng.

Công tác chấm giải sẽ được khẩn trương hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. Nhằm vinh danh xứng đáng những trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, Ban Tổ chức dành nguồn lực lớn cho hệ thống giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 80 triệu đồng; 02 giải Nhì (40 triệu đồng/giải); 03 giải Ba (20 triệu đồng/giải) và 10 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Cuộc thi đang mở ra cơ hội lớn để những khối óc sáng tạo lộ diện. Mọi thông tin chi tiết, thể lệ và hướng dẫn nộp hồ sơ đã được niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử: https://thainguyenthanyeu.thainguyen.gov.vn.

Bằng chiến lược bài bản, Thái Nguyên đang chuyển hóa xuất sắc tinh thần của Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia thành một làn sóng thi đua sôi nổi, biến tri thức thành nguồn tài nguyên vô giá kiến tạo một Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.