Thái Nguyên hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ

Một lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại xã Cao Minh. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, để thay thế các nghị quyết của tỉnh Thái Nguyên cũ và tỉnh Bắc Kạn cũ, ngày 9/6/2026, tỉnh Thái Nguyên mới đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2026”.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 21 không quy định mức hỗ trợ trực tiếp đối với người dân tham gia học xóa mù chữ do tại thời điểm xây dựng nghị quyết chưa có đủ căn cứ hướng dẫn để xây dựng mức hỗ trợ.

Đến thời điểm đầu tháng 10/2026, từ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 thì đã đủ căn cứ để xác định kinh phí hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.

Do đó, kể từ ngày 14/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định chi hỗ trợ người dân tham gia xóa học mù chữ giai đoạn 2026-2030 với mức 2 triệu đồng/người/giai đoạn.

Với số lượng dự kiến khoảng 6.000 người tham gia học xóa mù chữ, tổng kinh phí hỗ trợ của giai đoạn là 12 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được bố trí từ kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Đối với người dân đã tham gia học xóa mù chữ trước ngày chính sách này có hiệu lực nhưng đến ngày có hiệu lực chưa được xét hoàn thành giai đoạn của chương trình xóa mù chữ thì được áp dụng mức hỗ trợ quy định tại chính sách này khi được xét hoàn thành giai đoạn theo quy định.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn nhiều người dân chưa biết chữ, đặc biệt là tại các thôn, bản, xã miền núi đặc biệt khó khăn.

Năm học 2025-2026, tỉnh đã tổ chức 83 lớp xóa mù chữ với gần 1.000 học viên tham gia. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên một số người dân vẫn chưa muốn đi học xóa mù chữ.

Việc Thái Nguyên ban hành chính sách hỗ trợ ổn định cho một giai đoạn không chỉ là việc quan tâm, “không để ai bị bỏ lại phía sau” mà còn là căn cứ pháp lý thống nhất để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng kết quả hoàn thành và không gây trùng lặp nguồn hỗ trợ.