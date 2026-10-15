Thái Nguyên: Hộ nghèo được miễn phí 10m³ nước sạch sinh hoạt đầu tiên/tháng

Theo đó, giá nước sinh hoạt hộ dân cư được áp dụng ở mức 13.400 đồng/m³ tại khu vực cổ phần hóa và 11.500 đồng/m³ tại khu vực chưa cổ phần hóa.

Trụ sở Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên.

Tại khu vực cổ phần hóa, gồm khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, các phường Bách Quang, Sông Công, Phổ Yên, xã Phú Bình và các vùng lân cận, giá nước sinh hoạt hộ dân cư là 13.400 đồng/m³.

Giá nước đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, công cộng là 16.200 đồng/m³; tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất là 19.600 đồng/m³; sử dụng cho mục đích kinh doanh, dịch vụ là 21.500 đồng/m³.

Đối với doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trong và ngoài Khu công nghiệp Điềm Thụy, mức giá được phê duyệt là 15.600 đồng/m³.

Giá bán buôn cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn là 7.100 đồng/m³; cho Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Điềm Thụy là 9.500 đồng/m³.

Tại khu vực chưa cổ phần hóa, áp dụng đối với khách hàng thuộc các xã Đại Từ, Đại Phúc, La Bằng, Phú Lương, Trại Cau, Võ Nhai, Điềm Thụy và các vùng lân cận, giá nước sinh hoạt hộ dân cư là 11.500 đồng/m³.

Giá nước đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, công cộng là 16.200 đồng/m³; sản xuất vật chất là 18.000 đồng/m³; kinh doanh, dịch vụ là 19.000 đồng/m³.

Tại cả hai khu vực, hộ nghèo được áp dụng giá 0 đồng/m³ đối với 10 m³ nước sinh hoạt đầu tiên mỗi hộ trong một tháng. Phần sử dụng trên 10 m³/hộ/tháng có giá 10.000 đồng/m³.

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc mức thu dịch vụ thoát nước. Việc miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được thực hiện theo quy định.

Tỉnh yêu cầu Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên cung ứng nước bảo đảm chất lượng, thu đúng mức giá được phê duyệt; niêm yết công khai giá tại các điểm giao dịch và trên hóa đơn tiền nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên.