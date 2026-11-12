Thái Nguyên: HĐND tỉnh sẽ tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề vào chiều ngày 12 và 17/11

Trên cơ sở dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Hội nghị thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thứ Mười của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Duccuong

Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đối với nội dung: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra đối với các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó, chiều 11/11/2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thứ Mười. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cung cấp bổ sung đối với các quyết định liên quan của UBND xã Na Rì để có cơ sở đối chiếu về quy hoạch, vị trí, quy mô và căn cứ pháp lý của dự án. Cùng với đó, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, phương án san nền; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Đối với một số nội dung cần được tiếp tục hoàn chỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc để các nội dung trình bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện thông qua tại kỳ họp.

+ Tiếp đó, ngày 17/11 tới, HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung do UBND tỉnh trình như: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 5); Báo cáo về việc giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2026 - 2027 của tỉnh Thái Nguyên.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 5)…