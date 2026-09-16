Thái Nguyên - Hà Nội tăng cường phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh

Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, hai địa phương duy trì phối hợp trong trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hai địa phương đã trao đổi về nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội và khả năng cung ứng của Thái Nguyên. Theo rà soát, hiện Thái Nguyên có 68 mỏ đá vôi (trữ lượng khoảng 250 triệu m³) và 51 mỏ đất đắp, san lấp (trữ lượng khoảng 85 triệu m³) với vị trí kết nối giao thông thuận lợi.

Trong khi đó, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội có nhu cầu vật liệu xây dựng rất lớn, ước tính từ 180-220 triệu m³, đặc biệt là đất đắp và đá xây dựng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố đã thống nhất và chính thức ký kết Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 7 điều. Quy chế tập trung vào các nội dung: trao đổi thông tin; kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; tuyên truyền pháp luật; phối hợp trong cấp phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quản lý cát, sỏi vùng giáp ranh.

Đại diện lãnh đạo hai địa phương ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng (đất đắp, đá xây dựng) cho các dự án trọng điểm của Thủ đô trong bối cảnh nguồn cung nội đô hạn chế.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị hai địa phương tiếp tục chia sẻ thông tin mỏ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hà Nội tiếp cận nguồn cung hợp pháp tại Thái Nguyên, cũng như phối hợp chặt chẽ trong vận hành hồ chứa, phòng chống lũ và kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng giáp ranh.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng chia sẻ tiềm năng, lợi thế và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch các nội dung đã thống nhất. Đồng thời nhấn mạnh Thái Nguyên sẽ phối hợp đồng bộ với Hà Nội trong công tác thủy lợi, vận hành hồ chứa, xả lũ và ứng phó thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khu vực hạ du.