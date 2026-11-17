Vướng giải phóng mặt bằng

Thông tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cuối tháng 5/2026, tổng mức đầu tư xây dựng 2.242 tỷ đồng. Công trình được triển khai trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng và Linh Sơn, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027.

Các nhà thầu khắc phục khó khăn, triển khai xây dựng đê Hữu Cầu tại Thái Nguyên.

Tuyến đê dài hơn 16,46km, gồm nhiều hạng mục như xây dựng thân đê, 16 cống qua đê, các công trình phụ trợ, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông, đồng thời nạo vét và kè gia cố bờ sông Cầu tại một số khu vực trọng điểm, bảo đảm khả năng thoát lũ và chống sạt lở.

Để phục vụ dự án, tỉnh Thái Nguyên triển khai song song dự án bồi thường, GPMB với tổng kinh phí hơn 3.680 tỷ đồng, thu hồi khoảng 122ha đất, ảnh hưởng đến 1.496 hộ dân và 23 tổ chức. Dự kiến, khoảng 800 hộ phải bố trí tái định cư cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đường nước sinh hoạt và hệ thống điện. Đồng thời, xây dựng 6 khu tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tại các vị trí được giao mặt bằng, nhà thầu đang huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, hiện có một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng; UBND các phường đang xác minh, tìm chủ sử dụng đất nên chưa có cơ sở thống kê.

Còn 500 ngôi mộ thuộc phường Quan Triều chưa thống kê, các hộ chưa đồng ý với phương án di chuyển. Các hộ chưa nhất trí với giá đất bồi thường đất nông nghiệp, hiện nay các phường đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên.

Công tác lập quy hoạch, lập dự án xây dựng các khu tái định cư còn chậm tiến độ. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên và UBND các phường đang thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết và thực hiện công tác bồi thường GPMB nên chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư... Các dự án xây dựng khu tái định cư chưa được bố trí vốn đầu tư để thi công.

Đoạn đê khu vực cầu Bến Tượng đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, dự án mới được bố trí 310,995 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Nguyên, dự kiến vay Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên 200 tỷ đồng để thực hiện dự án GPMB.

Mặt khác, hiện giá nguyên, nhiên vật liệu biến động, gây khó khăn cho các nhà thầu. Đến nay, đơn vị cung cấp đất san lấp chưa được cấp phép khai thác. Các nhà thầu phải ký hợp đồng mua đất với các đơn vị khác, không đảm bảo khả năng cung cấp theo nhu cầu của dự án, có nguy cơ làm chậm tiến độ thi công.

Phối hợp gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ

Những nút thắt về đất san lấp, giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được địa phương tích cực tháo gỡ.

Ông Đào Ngọc Dương, Giám đốc Công ty CP Đầu tư, khai thác Phúc Thuận - đơn vị cung cấp đất san lấp cho dự án - chia sẻ: Đơn vị đang triển khai thủ tục đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác khoáng sản, phục vụ cho dự án. Dự kiến tháng 12 tới, mỏ sẽ được triển khai, bảo đảm cung cấp đất san lấp cho dự án.

Ông Hà Quang Khánh, Giám đốc Ban QLDA Xây dựng phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thông tin: Đơn vị đã phê duyệt, bố trí 27 trường hợp tái định cư. Ngoài ra, còn được giao thực hiện 1 khu tái định cư tại tổ 39 và 40, có 290 lô đất tái định cư phục vụ thực hiện dự án. Hiện đơn vị đang tích cực triển khai GPMB, chi trả bồi thường, phấn đấu trong năm nay sẽ cơ bản bồi thường GPMB khu tái định cư trên.

Bà Hà Thị Hiền, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên khẳng định: UBND tỉnh Thái Nguyên vừa điều chỉnh xong giá đất và đơn giá hỗ trợ nghề nghiệp khi thu hồi đất, giúp tháo gỡ nút thắt trong GPMB. Các đơn vị đang vận động người dân đồng thuận, bàn giao trước mặt bằng ngay khi có bản đồ phân lô tái định cư.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên triển khai GPMB, tái định cư trong dự án. Các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, cùng triển khai các bước GPMB, kiểm đếm, phê duyệt phương án để sớm hoàn thành công tác GPMB. Ban cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm hàng tuần, xây dựng tiến độ gói thầu theo tiến độ GPMB để giữ nhịp hoàn thành dự án.

Nhà thầu chủ động vượt khó

Trực tiếp chỉ đạo tại dự án, ông Nguyễn Thọ Phú, Giám đốc điều hành, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô cho biết: Đơn vị thi công gói 2 dài 5km từ cầu Gia Bảy đến cầu Huống. Nhà thầu đang tập trung cho 2km đầu tiên từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh, 3km còn lại đang chờ mặt bằng để triển khai tiếp.

Các đơn vị đang phối hợp, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai dự án.

"Với 2km đang triển khai, nhà thầu bố trí 4 mũi thi công với 120 người và 40 đầu thiết bị đang tập trung thi công đào đắp, ép cọc bê tông cốt thép, khoan cọc nhồi và bê tông cốt thép tường kè", ông cho biết.

Theo ông Phú, vị trí thi công nằm cạnh sông nên địa chất có nhiều tầng khác nhau. Thời điểm bắt đầu thi công từ tháng 7, vào mùa mưa nên khu vực này là rốn nước của phường Phan Đình Phùng nên đơn vị đã gặp không ít khó khăn.

"Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Đến nay, đoạn tuyến 2km đã cơ bản xong mặt bằng, chỉ tập trung thi công. Hiện đạt khoảng 20% khối lượng, tới đây sẽ tăng thêm 300-350 lao động cùng thiết bị, máy ép cọc robot, máy đào... để tập trung hoàn thành tường kè 2km trong tháng 3/2027", ông Phú nói.

Gói thầu số 4 mở rộng lòng sông và kè gia cố bảo vệ bờ tả sông Cầu được khởi công từ 17/8, đang thi công các hạng mục cấu kiện bê tông đúc sẵn, cọc bê tông cốt thép, ống cống, thanh chèn. Riêng gói thầu số 1 và 3 đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức chọn nhà thầu trong tháng 11, dự kiến khởi công tháng 12 tới.

Anh Đức