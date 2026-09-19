Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Thực hiện quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhận nhiệm vụ công tác khác, tỉnh Thái Nguyên tiến hành các bước kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục, thống nhất và hiệu quả.

Đại biểu các cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trên cơ sở chủ trương, quyết định của Trung ương và yêu cầu công tác cán bộ, các hội nghị xem xét, thảo luận, tiến hành quy trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm và tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Mạnh để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo.

Thái Nguyên: Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu tiến hành quy trình bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, các hội nghị thống nhất chủ trương thực hiện quy trình để HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Vương Quốc Tuấn do được Trung ương điều động, phân công nhiệm vụ mới.