Thái Nguyên giao 3.368 hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục, năm học 2026-2027.

Theo Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 17/10/2026, số lượng hợp đồng được giao theo các cấp học gồm: mầm non 779 hợp đồng, tiểu học 605 hợp đồng, trung học cơ sở 1.301 hợp đồng và trung học phổ thông 683 hợp đồng.

Trong tổng số 3.368 hợp đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 746 hợp đồng; số còn lại giao cho UBND các xã, phường để phân bổ cho các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hiệu quả số lượng hợp đồng trong các cơ sở giáo dục; phối hợp kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm giao số lượng hợp đồng cho các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm đúng quy định và phù hợp nhu cầu thực tế.

Việc giao số lượng hợp đồng được thực hiện trong bối cảnh tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên sau sắp xếp. Theo kết quả rà soát của ngành Giáo dục, toàn tỉnh có nhu cầu 25.377 giáo viên theo định mức và tổ chức dạy học thực tế, hiện có 22.504 người. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn diễn ra cục bộ giữa một số cấp học, môn học và địa bàn.

Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, số cán bộ quản lý giảm từ 2.207 xuống còn 1.438 người; 725 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên. Việc bố trí được thực hiện trên cơ sở khảo sát năng lực, trình độ đào tạo và nhu cầu giảng dạy thực tế; tuy nhiên, một số cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên ở những môn học không trùng với danh mục môn học đang thiếu.