Thái Nguyên giảm 23 vụ cháy trong 9 tháng năm 2026

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 23 vụ, số người chết giảm 4 người, thiệt hại tài sản giảm trên 2,2 tỷ đồng.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã kiểm tra 1.735 cơ sở, lập 1.848 biên bản kiểm tra; qua đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với 53 trường hợp, gồm 37 tổ chức và 16 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Cùng với đó, Phòng phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư và 1.310 cơ sở, thu hút 86.084 người tham gia; bồi dưỡng nghiệp vụ tại 493 cơ sở cho 8.650 người; huấn luyện nghiệp vụ tại 1.181 cơ sở cho 16.202 người.

Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng ngừa, xử lý cháy, nổ tại cơ sở.