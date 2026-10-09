Thái Nguyên ghi nhận, tôn vinh đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự chương trình.

Đến tháng 9-2026, Thái Nguyên có trên 15.700 doanh nghiệp (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), với tổng vốn đăng ký 217.129 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn đầu tư với tổng vốn lên tới hàng tỷ USD; cùng với đó là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu, chế biến, chế tạo.

Các doanh nhân tham dự chương trình.

Hệ thống doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại - dịch vụ, hạ tầng và nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng công trình cộng đồng, trao học bổng, tạo sinh kế và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh gửi lời chúc mừng tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10); đồng thời mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 11,24% trong 9 tháng năm 2026, đưa Thái Nguyên đứng thứ 6 cả nước, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Đặc biệt, 9 tháng qua, Thái Nguyên đạt kết quả thu hút đầu tư rất tích cực với số vốn FDI tăng thêm đạt 8,05 tỷ USD. Tỉnh kỳ vọng sự phát triển của các dự án FDI quy mô lớn sẽ hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp ngày càng phát triển; tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho các sản phẩm của Thái Nguyên, từ công nghiệp hỗ trợ đến chè, nông sản và dịch vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cam kết của Thái Nguyên trong việc đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền các cấp chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn và thuận lợi.

Các doanh nhân tham dự chương trình.

Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện; lấy mức độ thuận lợi, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng điều hành.

Tỉnh cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật; tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài tại Thái Nguyên.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết để cùng phát triển.

Các doanh nhân tham dự chương trình.

Trong đó, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt; doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước; các doanh nghiệp trong tỉnh hợp tác, chia sẻ cơ hội, cùng phát triển.

Mỗi doanh nhân cần giữ gìn chữ tín, đề cao đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.

Thái Nguyên đang đứng trước một không gian phát triển mới và những cơ hội mới, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trong hành trình đó, mỗi doanh nghiệp lớn mạnh là tỉnh có thêm một động lực; mỗi việc làm được tạo ra là một gia đình có thêm niềm tin; mỗi sản phẩm vươn ra thị trường là hình ảnh Thái Nguyên được đi xa hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên năm 2026 cho các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên năm 2026 cho các đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên năm 2026 cho các cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên năm 2026 cho các cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các nữ doanh nhân nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại chương trình, Ban Tổ chức trao danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2026 cho 19 doanh nghiệp, trao danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2026 cho 10 doanh nhân. Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 9 doanh nghiệp có thành tích nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan không gian trưng bày các sản phẩm địa phương.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), các nữ doanh nhân cũng được tôn vinh vì những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.