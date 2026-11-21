Vừa qua, phân môn Canoeing thuộc nhóm môn Đua thuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã hoàn tất chương trình thi đấu với 37 bộ huy chương.

Tham dự Đại hội năm nay, Đoàn thể thao Thái Nguyên có gần 60 vận động viên tranh tài ở 3 phân môn gồm: Canoeing, Rowing và Đua thuyền truyền thống.

Phân môn Canoeing diễn ra sôi nổi, quy tụ nhiều tay chèo hàng đầu cả nước

Canoeing là nội dung mở màn của nhóm môn Đua thuyền, quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ASIAD 20 và vòng loại Olympic, đại diện cho các đơn vị chủ quản.

Đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân và Quảng Ninh, các tay chèo Thái Nguyên vẫn thể hiện quyết tâm cao.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Thái Nguyên mang về tổng cộng 6 huy chương và giành vị trí thứ 5 trong số 20 đơn vị tham dự, ghi dấu ấn tại phân môn Canoeing của Đại hội.

Cặp vận động viên Nguyễn Thị Hồng Thái và Lê Thị Lan Anh giành Huy chương Vàng ở nội dung 1.000m

Trong đó, Nguyễn Thị Hồng Thái là gương mặt nổi bật khi cùng đồng đội Lê Thị Lan Anh giành 2 HCV ở các cự ly 1.000m và 500m nội dung đua thuyền nữ.

Kết quả này khẳng định phong độ thi đấu của Nguyễn Thị Hồng Thái trong năm 2026 và được đề cử hạng mục “Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm” tại Cúp Chiến thắng 2026.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, nữ vận động viên giành 1 HCV, 1 HCB và thêm 1 HCV, 1 HCB tại Giải Vô địch Canoeing châu Á.

Tại Giải Trẻ và U23 châu Á, nữ vận động viên giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, chị cũng có tên trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Với kết quả tích cực ở phân môn Canoeing, đội tuyển Đua thuyền Thái Nguyên có bước khởi đầu thuận lợi tại Đại hội năm nay.

Đây cũng là động lực để các vận động viên tiếp tục tranh tài ở Rowing và Đua thuyền truyền thống trong những ngày tới.