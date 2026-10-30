Thái Nguyên gấp rút hoàn thiện không gian tổ chức Festival Trà Quốc tế 2026

Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Chương trình kỷ niệm 195 năm ngày Thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2026) và Khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, sẽ diễn ra vào tối 30-10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Gắn với sự kiện này là chuỗi các hoạt động.

Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu”, diễn ra vào sáng ngày 31-10, tại Trung tâm Văn hóa trà ESG Valley, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng. Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối và hợp tác trong lĩnh vực chè.

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”: Tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Chuyến tàu di sản “Hành trình về xứ trà”: Khởi hành trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên kết hợp quảng bá hình ảnh vùng chè và văn hóa trà gắn với 5 tour du lịch khám phá Thái Nguyên.

Cuộc thi "World Master Tea Vietnam 2026” nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có năng lực, tư duy sáng tạo trong lĩnh vực pha chế, sáng tạo đồ uống từ trà; đồng thời, quảng bá hình ảnh, văn hóa xứ trà Thái Nguyên. Thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè trọng điểm của Thái Nguyên.

Ông Hoàng Xuân Thủy - xã Đồng Hỷ - kiểm tra chất lượng búp chè chuẩn bị cho Festival.

Các hoạt động hưởng ứng tại vùng chè nổi tiếng như: Không gian văn hóa trà Tân Cương và chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”.

Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà: Không gian trải nghiệm độc đáo với 30 món ăn sáng tạo từ trà, diễn ra từ 15h đến 22h ngày 30-10, tại không gian ẩm thực, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Lễ bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra vào tối 7-11, tại Phố đi bộ trung tâm để tổng kết sự kiện, công bố kết quả World Master Tea Vietnam, đại nhạc hội và bắn pháo hoa nổ tầm thấp.