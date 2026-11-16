Thái Nguyên gắn giảm nghèo với sinh kế và liên kết sản xuất

Những năm qua, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh được hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế để thoát nghèo bền vững.

Khó khăn từ vốn và hạ tầng sản xuất

Theo số liệu được cung cấp, Thái Nguyên có 32.954 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 7,67% tổng số hộ. Trong đó, hộ nghèo chiếm 4,32%, tương ứng 18.568 hộ; hộ cận nghèo chiếm 3,35%, với 14.386 hộ.

Tại các địa bàn miền núi, vùng cao, khó khăn về giao thông, tư liệu sản xuất và kỹ năng nghề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo thu nhập. Một số mô hình sinh kế chưa được nhân rộng; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn thiếu ổn định.

Ở xã Côn Minh, trong tổng số 156 km đường giao thông nông thôn vẫn còn 45 km đường đất. Theo ông Hà Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã, giao thông chưa thuận lợi là một trong những trở ngại khi người dân đầu tư phát triển kinh tế.

Thiếu vốn cũng khiến nhiều gia đình khó mở rộng sản xuất. Bà Hoàng Thị Thùy, hộ nghèo tại xóm Bảo Linh, xã Định Hóa, cho biết gia đình có bốn nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ trồng lúa và hoa màu. Gia đình mong được tiếp cận nguồn vốn, cây, con giống và máy móc phù hợp để cải thiện hiệu quả canh tác.

Những nhu cầu này cho thấy hỗ trợ giảm nghèo cần xuất phát từ điều kiện cụ thể của từng hộ. Có gia đình cần vốn và tư liệu sản xuất; có hộ cần đào tạo nghề, việc làm hoặc hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hỗ trợ nguồn lực đi cùng hướng dẫn kỹ thuật

Từ đầu năm 2026, doanh số cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo của tỉnh đạt khoảng 133,36 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần tạo điều kiện để các hộ đầu tư, duy trì sinh kế.

Cùng với tín dụng, tỉnh triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế và nhà ở. Theo báo cáo, hơn 24.800 người thuộc hộ nghèo, hơn 3.800 người thuộc hộ cận nghèo và trên 206.500 người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm 2026, tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 1.700 hộ, phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở.

Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết việc huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cần gắn với lồng ghép các nguồn lực khác. Quá trình phân bổ phải công khai, minh bạch, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức tham gia hỗ trợ người nghèo, người yếu thế.

Tạo đầu ra để duy trì sinh kế

Với các hộ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ giống hoặc vật tư ban đầu cần đi cùng hướng dẫn chăm sóc, quản lý dịch bệnh và tính toán chi phí. Mô hình chỉ có thể duy trì khi phù hợp điều kiện đất đai, lao động, nguồn vốn và khả năng tiêu thụ.

Ông Hà Tuấn Phương, Bí thư Đảng bộ xã La Hiên, cho rằng hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, gắn sản xuất với tiêu thụ sẽ giúp nâng thu nhập và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Liên kết thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp là một hướng để các hộ phối hợp sản xuất, thống nhất chất lượng và tiếp cận thị trường. Việc lựa chọn mô hình cần dựa trên lợi thế địa phương, tránh mở rộng theo phong trào hoặc vượt khả năng đầu tư của gia đình.

Bên cạnh đó, tập huấn cho cán bộ cơ sở cần chú trọng kỹ năng tư vấn sinh kế, theo dõi kết quả hỗ trợ và phát hiện sớm những khó khăn có thể khiến hộ dân tái nghèo.

Rà soát đúng nhu cầu, theo dõi hiệu quả hỗ trợ

Thái Nguyên tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2026, làm rõ nguyên nhân và mức độ thiếu hụt của từng gia đình để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Các cơ quan, đoàn thể được phân công theo dõi, tư vấn, giúp đỡ hộ dân theo điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nhằm kịp thời xử lý vướng mắc, hạn chế lãng phí và bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Giảm nghèo bền vững cần được thể hiện bằng khả năng duy trì thu nhập và vượt qua rủi ro của mỗi gia đình. Kết nối nguồn vốn với kỹ thuật, hạ tầng và thị trường sẽ giúp người dân có thêm điều kiện làm chủ sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.