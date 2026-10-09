Thái Nguyên gắn chương trình nghệ thuật quốc gia với Festival Trà 2026

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng chủ trì cuộc họp triển khai chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Nối vòng tay lớn" thuộc chuỗi chương trình "Tự hào là người Việt Nam" theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chương trình dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 1.11 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời và Nhân dân.

Nội dung chương trình kết hợp chính luận, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật, tập trung khắc họa truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị văn hóa và khát vọng phát triển đất nước.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về nội dung, tư tưởng, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tổ chức, gắn chương trình với Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4.11.1831 - 4.11.2026).

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận dự thảo kế hoạch, phương án thành lập Ban Tổ chức và công tác hậu cần, an ninh, an toàn giao thông, thực phẩm, điện, bãi đỗ xe, khu vực phục vụ ăn uống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận mang tầm quốc gia, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đòi hỏi công tác chuẩn bị chặt chẽ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát nhiệm vụ, xây dựng phương án cụ thể về sân khấu, cơ sở vật chất, điện dự phòng, y tế, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và giao thông.

Việc triển khai phải xác định rõ người phụ trách, nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị.

Các đại biểu tham dự cho ý kiến

Sở VHTTDL được giao chủ trì hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, phối hợp tham mưu thành lập Ban Tổ chức và làm việc với các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện nội dung chương trình.

Công tác chuẩn bị hướng tới bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung chính luận và nghệ thuật, làm nổi bật giá trị lịch sử, văn hóa cùng tinh thần đoàn kết dân tộc trong chương trình truyền hình trực tiếp.