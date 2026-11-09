Thái Nguyên: Gần 81.000 lượt người dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn

Học sinh Trường THCS Chợ Đồn (xã Chợ Đồn) tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức từ 10h ngày 05-10 đến 22h ngày 25-10. Nội dung gồm hệ thống 90 câu hỏi được xây dựng bám sát các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, chú trọng cập nhật những quy định mới, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng tham gia.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi đã thu hút 80.891 lượt người tham gia thi. Một số xã, phường có số lượng người tham gia đông, như: Phan Đình Phùng, An Khánh, Tích Lương, Linh Sơn, Bắc Kạn, Đại Từ, Dân Tiến, Vạn Phú…

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức đã quyết định công nhận kết quả và trao thưởng cho 11 tập thể, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; 24 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng là 74,5 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

UBND phường Phan Đình Phùng giành giải Nhất tập thể; ông Lê Trang Trung, xóm Cù Vân, xã An Khánh giành giải Nhất cá nhân.

Thông qua Cuộc thi góp phần đưa kiến thức pháp luật liên quan tới lĩnh vực hôn nhân và gia đình nói chung, về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nói riêng đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.